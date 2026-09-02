Kylian Mbappé, obiettivo di un’organizzazione criminale, insieme a rapper e imprenditori

Un giovane detenuto in cella, con un telefono, mentre parla con un’organizzazione criminale che mira a Kylian Mbappé e altri personaggi ricchi

Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid, è emerso come uno dei principali obiettivi di un’organizzazione criminale francese, insieme a rapper e imprenditori di alto livello. Il gruppo, guidato da un ragazzo di 18 anni noto come Lester Z, ha incluso nel suo piano di azioni nomi di personaggi con fortuna significativa. L’indagine ha portato alla cattura del capo, Clément L., un giovane franco-suizo già noto per reati come furto con violenza e proxenetismo. L’organizzazione, identificata dopo un’azione in un orologiere a Neuilly-sur-Seine, ha pianificato di attaccare 26 persone, tra cui atleti, artisti e imprenditori. Mbappé, conosciuto per la sua carriera e il suo patrimonio, è stato incluso in una lista di target, insieme a rapper e imprese di alto valore economico.

Un piano criminale con obiettivi di alto profilo

Clément L., detenuto in una casa di reclusione a Villepinte, ha utilizzato il seudonimo “Lester Z” per coordinare le attività del gruppo attraverso Snapchat. I dispositivi del giovane hanno rivelato informazioni su diversi settori, tra cui il commercio e l’industria. Tra i nomi emersi, si trovano un grossista cinese nel distretto 19, gioiellieri e un grossista turco di carne a Val-d’Oise, con un patrimonio stimato in milioni di euro. L’obiettivo più ricco, però, è stato Kylian Mbappé, con il quale il gruppo aveva intenzione di fare un attacco. Secondo una fonte giudiziaria, il piano includeva anche un rapper, un altro personaggio di alto livello.

Il gruppo aveva intenzione di attaccare 26 persone, tra cui atleti, artisti e imprenditori. L’organizzazione, che ha già commesso reati gravi, ha mostrato una strategia mirata a individui con ricchezze significative. La sua attività è emersa dopo un’azione in un orologiere, che ha portato all’identificazione del gruppo. L’intero piano, però, è stato scoperto prima che potesse essere messo in atto.

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Un passato di abbandono e aspirazioni di riscatto

Clément L., che ha abbandonato la scuola nel primo anno di formazione professionale in cucina, ha dichiarato di voler riprendere gli studi e diventare chef. L’interrogatorio ha rivelato una volontà di riscatto, nonostante il passato criminale. L’organizzazione, che ha già commesso reati gravi, ha mostrato una strategia mirata a individui con ricchezze significative. La sua attività è emersa dopo un’azione in un orologiere, che ha portato all’identificazione del gruppo. L’intero piano, però, è stato scoperto prima che potesse essere messo in atto.

Il piano includeva anche un rapper e un futbolista di alto livello. La situazione ha suscitato preoccupazioni per la sicurezza di personaggi noti, non solo nel mondo del calcio, ma anche in altri settori. L’indagine continua, con l’obiettivo di comprendere l’estensione del piano e i possibili rischi per la società. La presenza di un’organizzazione criminale che mira a personaggi di alto profilo rappresenta un caso unico e preoccupante, che richiede attenzione da parte delle autorità.

Il caso di Clément L. e del suo gruppo ha messo in luce la complessità delle dinamiche criminali in un contesto sociale diversificato. L’uso di strumenti digitali per pianificare attacchi e il targeting di individui con ricchezze significative rappresentano un nuovo tipo di minaccia. La rete di contatti e le informazioni raccolte suggeriscono una strategia ben organizzata, che potrebbe indicare un’evoluzione dei modelli criminali. La situazione richiede una risposta coordinata per prevenire futuri episodi simili.

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