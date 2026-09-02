Tom McCullough, ex Aston Martin, si unisce a Red Bull come nuovo responsabile di gara per la stagione 2027

Tom McCullough, ex responsabile di rendimento di Aston Martin, si unisce a Red Bull Racing come nuovo responsabile di gara a partire dal 2027. L’ingegnere britannico, noto per la sua esperienza nel motorsport, arriva al team di Max Verstappen dopo aver lasciato il team di Fernando Alonso. La notizia è stata annunciata da Red Bull Racing, che ha espresso soddisfazione per l’arrivo del professionista. McCullough, che ha lavorato in passato per Williams, Sauber e Force India, è considerato una figura chiave per il team di Milton Keynes, che dovrà affrontare un anno di ristrutturazione dopo il cambio di regolamento.

Un percorso di carriera ricco di esperienze

McCullough ha iniziato la sua carriera come ingegnere responsabile di gara, prima di diventare direttore di rendimento nel 2018. Ha lavorato con diverse squadre, tra cui Williams e Sauber, e ha fatto parte del team Force India quando era ancora attivo. La sua esperienza si è concentrata su strategie e ottimizzazione delle prestazioni, con un focus particolare sulle comunicazioni con la stampa. Nel 2025, è stato rimosso da Aston Martin dopo l’arrivo di Adrian Newey e Enrico Cardile, ma ha continuato a collaborare con il team fino al 2026.

Un ruolo chiave per Red Bull Racing

Con l’arrivo di McCullough, Red Bull Racing si prepara a un nuovo periodo di crescita. Il team, che ha visto la sua leadership di Max Verstappen, dovrà affrontare un anno di adattamento con nuovi chassis e componenti. McCullough sarà il sostituto di Gianpiero Lambiase, che lascerà il team a fine 2027 per unirsi a McLaren. L’ingegnere britannico, noto per la sua capacità di gestire le strategie e le comunicazioni, sarà un elemento chiave per il successo del team. Red Bull Racing ha espresso entusiasmo per l’arrivo di McCullough e spera nella sua esperienza.

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La sua esperienza in Aston Martin, dove ha lavorato come responsabile di rendimento fino al 2024, lo ha reso una figura di riferimento nel settore. McCullough ha partecipato a diverse gare, tra cui il GP di Gran Bretagna, ma è probabile che questa sia stata l’ultima sua apparizione con il team di Lawrence Stroll. Con l’arrivo di Ben Waterhouse e Andrea Landi, Red Bull si prepara a un periodo di ristrutturazione che potrebbe portare a un miglioramento delle prestazioni nel 2027. La sua nomina segna un passo importante per Red Bull Racing, che cerca di rafforzare la sua leadership in un settore altamente competitivo. McCullough, con la sua esperienza e la sua capacità di gestire le strategie, potrebbe giocare un ruolo cruciale nel successo del team. La sua carriera, che ha visto l’evoluzione da ingegnere responsabile di gara a direttore di rendimento, lo ha reso una figura di riferimento nel mondo della Formula 1.

McCullough ha lavorato per Williams, Sauber e Force India.

Ha ricoperto il ruolo di responsabile di gara e direttore di rendimento.

Arriverà a Red Bull a inizio 2027.

La sua nomina rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento della leadership del team, che dovrà affrontare un anno di adattamento dopo il cambio di regolamento. Con l’esperienza accumulata nel settore, McCullough potrebbe diventare un elemento chiave per il successo di Red Bull Racing nel prossimo anno.