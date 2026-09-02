Matteo Berrettini si trova in un tabellone diverso: senza Djokovic, nuove possibilità agli US Open 2026

Matteo Berrettini affronta un tabellone diverso agli US Open 2026 dopo l’eliminazione di Djokovic, con nuove sfide e possibili incontri con grandi nomi

Un tabellone in evoluzione

La scomparsa di Novak Djokovic dal tabellone degli US Open 2026 ha modificato le prospettive per Matteo Berrettini, il tennista romano che si appresta a disputare il secondo turno del torneo. L’eliminazione del serbo, avvenuta nel primo turno, ha aperto una via diversa per il giocatore italiano, che potrebbe ora incontrare giocatori di alto livello senza doversi confrontare con la testa di serie numero uno. La struttura del tabellone si è adattata al cambio di scenario, creando nuove opportunità per i partecipanti.

La vittoria di Navone ha reso il percorso di Berrettini più accessibile.

Mariano Navone, l’argentino che ha sconfitto Djokovic, si è imposto nel primo turno, aprendo la strada a Berrettini in un settore del tabellone privo della principale testa di serie. Il romano, che ha vinto il suo incontro, potrebbe affrontare nel secondo turno un altro argentino, Tomás Martín Etcheverry, numero 27 del seeding. Se Berrettini riuscirà a superare questa prova, il percorso si complicherà gradualmente, con possibili incontri contro giocatori di alto livello come il russo Andreuy Rublev o lo statunitense Brandon Nakashima.

Un percorso che potrebbe portare a grandi nomi

Il tabellone degli US Open 2026 ha visto un cambiamento significativo a causa dell’assenza di Djokovic, e questo ha influenzato le possibilità di diversi giocatori. Per Berrettini, il percorso potrebbe portarlo a incontrare in quarti di finale un altro russo, Daniil Medvedev, o un altro statunitense, Frances Tiafoe. In semifinale, il match potrebbe essere avvincente contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre in finale, sulla carta, si potrebbe affrontare il tedesco Alexander Zverev.

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Il percorso di Berrettini si presenta come una sfida interessante.

Se il romano riuscirà a superare i prossimi ostacoli, il suo cammino potrebbe portarlo a confrontarsi con alcuni dei migliori giocatori del momento. La mancanza di Djokovic ha creato un’opportunità unica, ma anche un tabellone più competitivo in alcuni settori. Il tennista italiano dovrà dimostrare di essere in grado di gestire le sfide crescenti, senza dimenticare la sua preparazione e la sua capacità di reagire in momenti chiave.

Un’occasione per Berrettini

L’eliminazione di Djokovic ha reso il tabellone degli US Open 2026 un po’ diverso, e per Matteo Berrettini si tratta di un’occasione unica. Il giocatore italiano, che ha già dimostrato di poter competere con i migliori, ora ha la possibilità di affrontare un percorso che potrebbe portarlo a incontrare alcuni dei nomi più importanti del circuito. La sua capacità di adattarsi alle situazioni e di mantenere la concentrazione sarà cruciale per raggiungere obiettivi ambiziosi. Il futuro di Berrettini dipende da come si svilupperà il suo percorso.

Con un tabellone in evoluzione e nuove sfide, il tennista romano dovrà fare i conti con un’alternativa al classico percorso. La sua capacità di reagire e di mantenere la calma in situazioni di pressione sarà fondamentale per raggiungere risultati significativi. L’assenza di Djokovic ha creato un’opportunità, ma anche un’ulteriore sfida per un giocatore che ha sempre dimostrato di poter competere a livello internazionale.