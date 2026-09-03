Francesca Pasa sorride mentre parla dei Mondiali di Berlino e del valore delle differenze tra le giocatrici azzurre

Francesca Pasa: “Le nostre caratteristiche diverse sono il nostro punto di forza”

Francesca Pasa, una delle giocatrici azzurre che ha vissuto esperienze sia in Italia che all’estero, ha espresso emozione e fiducia prima dei Mondiali di Berlino. La giocatrice, che ha giocato con la squadra di Venezia e con la Nazionale, ha sottolineato come le differenze tra le sue compagne di squadra possano rappresentare un vantaggio. “Le nostre caratteristiche diverse punto di forza”, ha detto, sottolineando come la diversità possa essere un elemento chiave per la squadra.

La diversità è un elemento chiave per la squadra azzurra.

Francesca Pasa ha anche parlato dell’esperienza in Francia, dove ha visto un calcio d’angolo diverso rispetto a quello italiano. “Penso che si respiri pallacanestro più di quanta se ne respiri in Italia, i palazzetti sono sempre più pieni”, ha commentato, evidenziando come il seguito e la qualità del gioco siano diversi. La giocatrice ha anche sottolineato come il campionato francese sia più fisico e veloce, con un’interpretazione del gioco diversa rispetto a quella italiana.

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Un gruppo di piccole che si complementano

La squadra azzurra, composta da piccole giocatrici, ha una caratteristica unica: ogni giocatrice porta qualcosa di diverso. “Siamo abbastanza intercambiabili, ovviamente ciascuna di noi porta qualcosa di diverso”, ha spiegato Pasa. Questa intercambiabilità potrebbe essere un vantaggio rispetto a squadre che potrebbero faticare a interpretare le intenzioni del gruppo. “Penso che sia un vantaggio per noi”, ha aggiunto, sottolineando come la diversità possa essere un elemento di forza.

La squadra azzurra si basa su una diversità di caratteristiche.

Francesca Pasa ha anche espresso emozione per l’esperienza dei Mondiali di Berlino. “Per me è un’emozione bellissima essere qua, ce lo siamo conquistata e lo aspettavamo da tanto”, ha detto, ricordando come la squadra abbia ottenuto il pass a Porto Rico. L’atleta ha anche espresso la sua fiducia nella squadra, che si appresta a scendere in campo con entusiasmo e determinazione.

Un’esperienza che ha arricchito la sua crescita

La giocatrice ha riconosciuto come l’esperienza in Francia abbia arricchito la sua crescita personale e professionale. “L’esperienza in Francia mi ha arricchito anche personalmente, mi ha fatto vedere una cultura diversa”, ha detto. Pasa ha anche sottolineato come il campionato francese sia più equilibrato e fisico, con un gioco più veloce rispetto a quello italiano. Queste differenze, ha sottolineato, sono state un’occasione per imparare e crescere. Con l’arrivo dei Mondiali di Berlino, Francesca Pasa e le sue compagne si preparano a vivere un’esperienza unica, basata su emozioni, fiducia e diversità. La squadra azzurra, con le sue caratteristiche uniche, si appresta a dare il meglio in una competizione internazionale che promette di essere emozionante e ricca di sfide.