Hamilton loda Antonelli: “Ha tutto per guidare la Ferrari, ma Wolff non lo lascerà andare presto”

Lewis Hamilton elogia Kimi Antonelli come futuro pilota della Ferrari, mentre sottolinea le sfide con Wolff

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Alle vigili del Gran Premio di Monza, valido per la corsa al Mondiale 2026 di Formula 1, Lewis Hamilton ha espresso un forte appoggio a Kimi Antonelli, il giovane pilota bolognese che occupa la testa della classifica. Il campione britannico, ancora in corsa per il titolo piloti, ha definito Antonelli un talento eccezionale, convinto che abbia tutte le qualità per guidare la Ferrari. “Ha tutto per guidare la Ferrari”, ha detto Hamilton, sottolineando la maturità e la costanza del ragazzo.

un futuro in ferrari

Hamilton ha espresso un chiaro endorsement per Antonelli, riconoscendo il suo potenziale e la sua capacità di competere a livello mondiale. “È veloce e consistente e merita quello che sta facendo”, ha aggiunto, elogiando anche il team che supporta il pilota. Ha un grande team al suo fianco ed è molto maturo per la sua età, ha sottolineato, riconoscendo l’importanza del lavoro dietro le quintre. Tuttavia, Hamilton ha anche messo in guardia sulle possibilità di trasferimento del giovane, sottolineando che “non credo che Wolff lo lasci andare via presto”.

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il derby del tifo

Nonostante l’attenzione su Antonelli, Hamilton ha anche parlato del derby del tifo tra il pilota e la Ferrari. “Papa, Ferrari, pasta e pizza”, ha detto, scherzando ma anche indicando l’affetto che il pilota suscita tra i tifosi. Il campione ha però ricordato che la priorità rimane la gara: “Non penso Antonelli avrà difficoltà a raggiungere subito le prime 5-6 posizioni, ma noi dobbiamo concentrarci sulla nostra gara e la spinta dei tifosi”. Questo commento ha rafforzato l’idea che il rapporto tra Antonelli e la Ferrari sia un tema di grande interesse per il pubblico.

Hamilton ha anche menzionato il ruolo di Bono, il team principal della Ferrari, riconoscendo la sua capacità di guidare Antonelli. “Inoltre c’è Bono, che è una persona ostinata e capace, che sa indicargli la strada”, ha detto, confermando che il giovane pilota ha un sostegno solido. Tuttavia, il commento di Hamilton ha anche sottolineato le sfide che Antonelli potrebbe incontrare nel futuro, soprattutto se si dovesse trasferire in Ferrari. Si tratta di una possibilità, ma non credo che Wolff lo lasci andare via presto, ha concluso, indicando che il presidente della Ferrari potrebbe non essere d’accordo con un cambio di squadra.

Con le sue parole, Hamilton ha dato un’immagine positiva di Antonelli, ma ha anche messo in luce le complessità che potrebbero accompagnare un futuro in Ferrari. Il sostegno del campione britannico potrebbe influenzare le decisioni di Antonelli, ma il futuro del pilota resterà comunque legato a molteplici fattori, tra cui le scelte di Wolff e la dinamica interna della squadra. Il Gran Premio di Monza rappresenta un momento cruciale per il giovane pilota, che potrebbe confermare le sue qualità e il suo potenziale per il futuro.