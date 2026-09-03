Juan Fernando Quintero annuncia il ritiro dalla Selezione Colombia: “È il momento di dare spazio”

Juan Fernando Quintero annuncia il ritiro dalla Selezione Colombia dopo il Mondiale 2026, in un’intervista a Win Sports

Juan Fernando Quintero, attaccante del Medellín, ha annunciato il suo ritiro dalla Selezione Colombia dopo la partecipazione al Mondiale 2026. L’annuncio, reso pubblico attraverso un’intervista al programma Saque Largo di Win Sports, segna la fine di un lungo e brillante percorso con la squadra nazionale. L’attaccante, 33 anni, ha spiegato che la decisione è frutto di un processo di riflessione e del desiderio di dare spazio alle nuove generazioni del calcio colombiano. “È il momento di dare spazio”, ha detto, sottolineando l’importanza del recambio generazionale.

Una decisione maturata dopo il Mondiale

Quintero ha rivelato che la sua scelta di lasciare la squadra nazionale è nata dopo la sconfitta per penale contro la Svizzera ai quarti di finale del Mondiale 2026. “Dissi che sì, che mi facevo da parte”, ha dichiarato, spiegando che sentiva di aver raggiunto il momento giusto per permettere a nuovi talenti di emergere. L’attaccante ha anche sottolineato l’importanza del gruppo e del lavoro collettivo, affermando che “a volte si pensa che è bene uscire per dare una possibilità a qualcun altro”.

Un legato di 14 anni con la squadra nazionale

Quintero ha iniziato la sua carriera con la Selezione Colombia nel 2012, debuttando in un amichevole contro il Camerun. Da allora, ha giocato 53 partite ufficiali, segnando 6 gol e consegnando 12 assist. Ha partecipato a tre Mondiali (Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2026) e ha vinto la Coppa America 2024. Tra i suoi momenti più ricordati, il gol di rigore contro il Giappone al Mondiale 2018 e la sua capacità di segnare in due Mondiali consecutivi, un record per un calciatore colombiano. Il suo contributo al calcio nazionale è stato enorme, non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la sua leadership e la sua dedizione. Con il ritiro, la Selezione Colombia chiude un capitolo importante della sua storia, lasciando spazio a nuovi talenti che potranno portare avanti la tradizione del calcio colombiano.

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Quintero non ha espresso alcun distacco dal gruppo o dal tecnico, sottolineando il suo rispetto per l’intero ambiente. “Voglio bene al profe, lo apprezzo e gli auguro il meglio”, ha detto, mostrando una profonda gratitudine verso chi lo ha accompagnato lungo il suo percorso. Ora, il calciatore si concentrerà interamente sul club, cercando di mantenere il livello di prestazioni che lo ha reso uno dei migliori del calcio sudamericano. La decisione di Quintero rappresenta un momento di transizione per il calcio colombiano, segnando l’arrivo di nuove generazioni e la fine di un’era. Il suo legato con la squadra nazionale, però, rimarrà indelebile nella memoria del pubblico e nella storia del calcio sudamericano.