Vlahovic svela le ragioni del suo addio alla Juventus: “Mi hanno messo in panchina per un solo motivo”

Dusan Vlahovic parla del suo addio alla Juventus e delle ragioni che lo hanno portato a lasciare il club

Dusan Vlahovic ha rivelato le ragioni del suo addio alla Juventus, spiegando che è stato messo in panchina per un solo motivo. L’ex attaccante bianconero, ora al Besiktas, ha parlato con sincerità durante un’intervista a Mozzart Sport, svelando come si è arrivati al divorzio con la squadra di Spalletti. Vlahovic ha sottolineato che, nonostante l’importanza del club, non ha avuto alcuna conversazione specifica con la dirigenza fino alla fine della stagione. L’ultima volta che hanno parlato, non è stato raggiunto alcun accordo. L’attaccante ha anche espresso il suo ringraziamento a Spalletti, dicendo che lo ringrazierà per sempre.

Un addio difficile e una scelta di carriera

Vlahovic ha spiegato che, nel corso dei tre anni passati alla Juventus, non ha mai avuto alcuna conversazione specifica con la dirigenza riguardo al rinnovo del contratto. Anche se si è scritto molto sul suo rifiuto di prolungare il contratto, la realtà è diversa. L’attaccante ha sottolineato che non ha mai discusso con la società e che le voci circolate hanno influenzato i tifosi. Vlahovic ha anche menzionato l’infortunio che ha subito sei mesi prima della scadenza del contratto, che ha condizionato la sua posizione nella squadra. Non è piacevole quando lo stadio ti fischia in un’amichevole contro la squadra Under 23.

Un onore e un grande piacere

Nonostante l’addio, Vlahovic ha espresso il suo ringraziamento alla Juventus, riconoscendo l’importanza del club per la sua carriera. Ha sottolineato che è stato un onore farne parte e che il rapporto con la società, i tifosi e la dimensione del club è stato fantastico. L’attaccante ha anche ammesso che è un peccato non aver avuto l’opportunità di lottare per qualcosa di più, ma ha fiducia nel futuro della Juventus. Vlahovic ha anche espresso la sua gratitudine per il lavoro di Spalletti, dicendo che lo ringrazierà per sempre.

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Vlahovic ha spiegato che la scelta di unirsi al Besiktas è arrivata dopo mesi di trattative. Il presidente e il direttore sportivo del club hanno visitato Belgrado, e l’allenatore Vincenzo Italiano, con cui ha lavorato alla Fiorentina, ha avuto un ruolo importante nella decisione. L’attaccante ha anche ammesso di aver commesso degli errori, attribuendoli alla giovinezza, all’inesperienza e all’imprudenza. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Vlahovic ha concluso l’intervista ringraziando la Juventus, dicendo che è un club enorme, uno dei più grandi al mondo e che per lui è stato importante. L’esperienza alla Juventus, ha detto, è stata un grande onore e un grande piacere. L’attaccante spera di poter tornare in bianconero in futuro, ma per ora si concentra sulla nuova avventura in Turchia.