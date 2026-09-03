Serie A: anticipi e posticipi fino alla dodicesima giornata, le date e gli orari delle partite.

Partite di Serie A con date e orari fino alla dodicesima giornata, anticipi e posticipi

Programma completo della Serie A fino alla dodicesima giornata

La Lega di Serie A ha reso noto il programma completo delle partite dal sesto turno, dopo la maxi-sosta per le Nazionali, fino al dodicesimo. Il calendario, che include anticipi e posticipi, si svolgerà in diversi giorni e orari, con alcune gare di grande rilevanza. Tra le partite in programma, spicca il derby di Milano tra Milan e Inter, nonché la sfida tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium. Altra gara di interesse sarà il confronto tra Roma e Sassuolo, con la squadra giallorossa che affronterà il club emiliano in casa.

Il programma si articola in diversi blocchi, con partite in programma sabato, domenica e lunedì. Tra le date più attese, si segnala il match tra Como e Roma, che si disputerà domenica 11 ottobre alle ore 12:30. Altra gara di interesse sarà il confronto tra Napoli e Lazio, in programma domenica 11 ottobre alle ore 20:45. Inoltre, il programma include la sfida tra Inter e Como, che si terrà a San Siro.

Le partite in programma nella decima e undicesima giornata

La decima giornata, in programma sabato 31 ottobre, vedrà il derby di Milano tra Milan e Inter, in programma alle ore 20:45. Altra gara di interesse sarà la sfida tra Juventus e Napoli, in programma domenica 1 novembre alle ore 20:45. Inoltre, si terrà la partita tra Udinese e Roma, in programma sabato 31 ottobre alle ore 18:00. Altra gara di interesse sarà il confronto tra Como e Venezia, in programma domenica 1 novembre alle ore 12:30. La decima giornata segna l’arrivo del periodo più intenso del campionato. Tra le partite in programma, spicca il confronto tra Lazio e Cagliari, in programma domenica 1 novembre alle ore 15:00. Inoltre, si terrà la sfida tra Sassuolo e Fiorentina, in programma lunedì 2 novembre alle ore 18:30. Altre partite di interesse includono il match tra Atalanta e Parma, in programma lunedì 2 novembre alle ore 20:45.

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La dodicesima giornata, in programma sabato 21 novembre, vedrà la Roma ospitare il Parma, in programma alle ore 18:00. Altra gara di interesse sarà il confronto tra Napoli e Torino, in programma sabato 21 novembre alle ore 20:45. Inoltre, si terrà la sfida tra Sassuolo e Genoa, in programma domenica 22 novembre alle ore 12:30. Altre partite di interesse includono il match tra Milan e Frosinone, in programma domenica 22 novembre alle ore 15:00, e la gara tra Bologna e Udinese, in programma domenica 22 novembre alle ore 18:00.

La dodicesima giornata segna l’arrivo del periodo finale del campionato. Tra le partite in programma, spicca il confronto tra Atalanta e Inter, in programma domenica 22 novembre alle ore 20:45, e la gara tra Monza e Frosinone, in programma lunedì 23 novembre alle ore 18:30. Altre partite di interesse includono il match tra Juventus e Venezia, in programma lunedì 23 novembre alle ore 20:45. Il programma completo delle partite fino alla dodicesima giornata è stato reso noto con precisione e dettaglio.