Musetti sfida Sweeny agli US Open 2026: orario, tv e streaming

Lorenzo Musetti e Dane Sweeny giocano al secondo turno degli US Open 2026, orario e dove vederlo in tv e streaming

Giovedì 3 settembre 2026, Lorenzo Musetti, testa di serie numero 13 agli US Open 2026, affronterà al secondo turno l’australiano Dane Sweeny, numero 123 del ranking mondiale. La partita, in programma sul campo 17 a partire dalle ore 17:00 italiane, segnerà un ulteriore passo avanti nel percorso del tennista toscano, tornato in forma dopo un infortunio. Musetti, dopo un primo turno brillante in cui ha battuto 3-0 il britannico Arthur Fery, dovrà confermare i progressi mostrati e mantenere il livello espresso nel match d’esordio. L’azzurro, in ottima condizione, si appresta a un match che potrebbe segnare un ulteriore passo avanti nel suo percorso sul cemento di New York.

Un confronto favorevole per Musetti

La sfida tra Musetti e Sweeny si presenta come un’occasione importante per il tennista italiano, che dovrà confermare i pronostici che lo vedono nettamente favorito. Sweeny, pur in ottima forma, non è in grado di competere con la classifica e l’esperienza di Musetti, che ha già vinto titoli su superfici dure e ha partecipato a tornei di alto livello. L’azzurro, dopo un primo turno brillante, dovrà evitare cali di concentrazione e mantenere il livello espresso nel match d’esordio. La partita sarà un test cruciale per il suo percorso nel torneo.

Orario, tv e streaming per seguire la partita

La partita tra Musetti e Sweeny è in programma giovedì 3 settembre, con inizio previsto alle ore 17:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre in streaming sarà possibile seguire la diretta su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+. OA Sport offrirà la diretta live testuale del match, con aggiornamenti punto dopo punto. La partita sarà il secondo incontro del programma del giorno, che inizierà con l’incontro tra Keys e Bondar. Il momento di Sweeny, pur positivo, non è sufficiente a mettere in discussione la posizione di vantaggio di Musetti. Il tennista toscano, tornato in forma dopo un lungo periodo di assenza, sembra pronto a dare continuità alle buone sensazioni mostrate al debutto. La partita rappresenta un’altra occasione per dimostrare la sua crescita e la sua capacità di affrontare avversari di alto livello.

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La partita tra Musetti e Sweeny è un’altra occasione per il tennista italiano di dimostrare la sua crescita e la sua capacità di affrontare avversari di alto livello. Con un’ottima preparazione e una forma fisica in costante miglioramento, Musetti si appresta a un match che potrebbe segnare un ulteriore passo avanti nel suo percorso nel circuito professionistico. La partita sarà un test importante per il suo percorso nel torneo, con l’obiettivo di raggiungere le fasi successive del torneo e proseguire la sua scalata nel ranking mondiale.

La partita tra Musetti e Sweeny rappresenta un’altra occasione per il tennista italiano di dimostrare la sua crescita e la sua capacità di affrontare avversari di alto livello. Con un’ottima preparazione e una forma fisica in costante miglioramento, Musetti si appresta a un match che potrebbe segnare un ulteriore passo avanti nel suo percorso nel circuito professionistico. La partita sarà un test cruciale per il suo percorso nel torneo.

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