Paola Egonu deve migliorare in difesa, la Svezia ha capito come farci male

Pallavoliste italiane in azione durante un match contro la Svezia, con commenti di Paolo Cozzi

La squadra azzurra ha vinto il quarto di finale degli Europei contro la Svezia, ma il commento di Paolo Cozzi, durante la puntata di Volley Night, ha evidenziato alcune criticità. L’analisi si è concentrata su Paola Egonu, la palleggiatrice titolare, e sulle difformità nella difesa, che hanno permesso alla squadra svedese di trovare aperture. Cozzi ha sottolineato come la Svezia abbia capito come attaccare l’Italia, soprattutto grazie alla tecnica di Haak, e ha chiesto a Egonu di dare di più in difesa per migliorare la difesa collettiva.

La difesa non ha funzionato come dovrebbe

Cozzi ha espresso preoccupazione per la difesa azzurra, che ha subito quattro muri fatti. Secondo il commentatore, questo è un segnale di una difesa non al top, che non ha sfruttato al meglio le capacità di Egonu. La palleggiatrice, pur essendo stata apprezzata, ha avuto momenti in cui non ha dato il massimo in difesa. Cozzi ha anche sottolineato come la Svezia abbia studiato bene la squadra italiana, trovando le giuste aperture grazie a una buona organizzazione di gioco.

La Svezia ha capito come attaccare l’Italia

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Cozzi ha sottolineato come la squadra svedese abbia preparato bene la partita, trovando le giuste strategie per attaccare l’Italia. La palleggiatrice svedese, Haak, ha avuto un ruolo chiave nel far sentire la mancanza di una difesa efficace. Il commentatore ha anche rilevato come la mancanza di timing e la gestione imprecisa di alcune situazioni abbiano influito negativamente sulle prestazioni.

Un atteggiamento leggero ha creato problemi

La partita, pur vinta, non è stata brillante per le ragazze azzurre. Cozzi ha rilevato un atteggiamento leggero in alcune situazioni, che ha portato a errori di gestione. In particolare, Alessia Orro ha avuto difficoltà a gestire alcuni secondi tocchi, mentre Anna Danesi e Orro, nonostante la loro lunga conoscenza, hanno mostrato un po’ di mancanza di feeling. Il commentatore ha anche sottolineato come la tensione potesse aver influito negativamente sulle prestazioni. Nonostante i problemi, Cozzi ha riconosciuto l’efficacia dell’attacco azzurro, che ha chiuso al 51%. Tuttavia, ha espresso la necessità di un miglioramento nella difesa, soprattutto per Egonu, che potrebbe fare di più per proteggere la squadra. Inoltre, ha sottolineato come la Svezia abbia preparato bene la partita, trovando le giuste strategie per attaccare l’Italia. Cozzi ha anche parlato del tema del servizio, sottolineando che l’ace non è stato determinante, ma che è necessario mantenere la palla staccata per evitare errori.

La difesa deve migliorare per andare in finale

Cozzi ha espresso la sua fiducia nella squadra azzurra, ma ha anche sottolineato che, per andare in finale, è necessario un miglioramento nella difesa, soprattutto da parte di Paola Egonu. La Svezia ha capito come attaccare l’Italia, e il commentatore ha chiesto a Egonu di dare di più in difesa per evitare errori simili in futuro. La partita, pur vinta, ha mostrato alcune lacune che dovranno essere corrette per raggiungere i prossimi obiettivi.

Cozzi critica la difesa dell’Italia contro la Svezia

Paola Egonu deve migliorare in difesa

La Svezia ha capito come attaccare l’Italia

Il commentatore ha anche parlato del potenziale di Alessia Orro, che ha un talento immenso, ma che ha avuto difficoltà a gestire la palla quando è troppo facile. Inoltre, ha lodato la panchina azzurra, che ha mantenuto un livello elevato di attenzione. Velasco, l’allenatore, ha dato valore anche a chi gioca meno, e ha sottolineato l’importanza di un attacco al centro. Cozzi ha concluso dicendo che, contro altre squadre, ci sarà da osare di più in battuta, come contro la Turchia.