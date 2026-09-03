David Broncano teme di essere sostituito da Morante de la Puebla dopo le elezioni

David Broncano in un’intervista a La 1, parla del futuro di "La Revuelta" e del rischio di essere sostituito

David Broncano, conduttore del programma “La Revuelta” su La 1, ha espresso un timore durante la presentazione della nuova stagione del programma, in corso a Madrid il 3 settembre 2026. Il presentatore ha sottolineato il rischio che le prossime elezioni possano portare alla sua sostituzione, ipotizzando che Morante de la Puebla possa prendere il suo posto. L’evento ha annunciato il ritorno del programma il 7 settembre, accompagnato da nuove location e format. Broncano ha usato una metafora taurina per esprimere le sue preoccupazioni, riferendosi al rischio di dover “toreare” per il futuro.

Le elezioni e il futuro di “La Revuelta”

Le elezioni generali sono previste per il 2027, in base al calendario ordinario, con l’ultima tornata avvenuta il 23 luglio 2023. Non esiste una data fissata per i prossimi comizi, ma il governo di Pedro Sánchez ha espresso l’intenzione di completare la legislatura. Broncano ha riconosciuto che, in base al risultato elettorale, potrebbe essere sostituito da Morante de la Puebla, un nome che ha suscitato risate durante l’intervista. L’ipotesi non è una certezza, ma il presentatore ha riconosciuto che la possibilità è nel suo pensiero.

Un’ironia che nasconde un timore reale

La battuta su Morante de la Puebla è stata una delle più divertenti dell’evento, ma dietro c’è un timore concreto. Broncano ha spiegato che, se le elezioni portassero a un cambiamento di governo, il suo ruolo potrebbe essere in discussione. L’ipotesi è stata lanciata durante la presentazione della nuova stagione, con il programma che tornerà il 7 settembre in un teatro più grande. Il team del programma, composto da Grison, Jorge Ponce e Sergio Bezos, rimarrà invariato, ma il futuro di Broncano è ancora incerto.

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Il presentatore ha rifiutato l’idea di voler “quemarlo”, come gli è stato chiesto, sottolineando che non si deve illudere. La sua frase, “Ojalá que no suceda, pero es algo que yo tengo en mente”, ha suscitato reazioni tra i partecipanti all’evento. La metafora taurina, con la domanda “¿Pero tienes capote?”, ha reso l’intero momento più leggero, ma non ha nascosto il timore di un cambiamento di rotta per il programma.

La nuova stagione di “La Revuelta” si avvicina, con un format rinnovato e una location diversa. Broncano, pur con le sue preoccupazioni, continua a guidare il programma, mantenendo il suo ruolo centrale. Il rischio di essere sostituito rimane un’ipotesi, ma il presentatore ha riconosciuto che la possibilità è nel suo pensiero. Il futuro di “La Revuelta” e del suo conduttore è ancora in sospeso, in attesa dei prossimi sviluppi politici. Il programma tornerà il 7 settembre in un teatro più grande, con un team che rimarrà invariato. Broncano ha riconosciuto che, se le elezioni portassero a un cambiamento di governo, il suo ruolo potrebbe essere in discussione. La sua battuta, sebbene ironica, ha suscitato reazioni tra i partecipanti all’evento. La sua preoccupazione non è una certezza, ma un’ipotesi che ha espresso durante la presentazione della nuova stagione.

Il presentatore ha rifiutato l’idea di voler “quemarlo”, come gli è stato chiesto, sottolineando che non si deve illudere. La sua frase, “Ojalá que no suceda, pero es algo que yo tengo en mente”, ha suscitato reazioni tra i partecipanti all’evento. La metafora taurina, con la domanda “¿Pero tienes capote?”, ha reso l’intero momento più leggero, ma non ha nascosto il timore di un cambiamento di rotta per il programma. La nuova stagione di “La Revuelta” si avvicina, con un format rinnovato e una location diversa. Broncano, pur con le sue preoccupazioni, continua a guidare il programma, mantenendo il suo ruolo centrale. Il rischio di essere sostituito rimane un’ipotesi, ma il presentatore ha riconosciuto che la possibilità è nel suo pensiero. Il futuro di “La Revuelta” e del suo conduttore è ancora in sospeso, in attesa dei prossimi sviluppi politici.