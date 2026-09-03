Giovane si sottopone a intervento per ernia inguinale

Calciatore del Napoli si sottopone a intervento per ernia inguinale

Il Napoli ha reso noto ufficialmente che il brasiliano Giovane si è sottoposto a un intervento per la correzione di un’ernia inguinale. L’operazione, effettuata presso la Casa di Cura Villa Stuart, ha visto il calciatore sottoposto a una procedura chirurgica per risolvere il problema. Il comunicato del club ha confermato che il giocatore tornerà disponibile dopo la sosta, ma per il momento dovrà saltare diverse partite importanti. La sua assenza si aggiunge a un altro problema per il tecnico Luciano Spalletti.

Un altro stop per Allegri

Questo nuovo infortunio rappresenta un ulteriore problema per il tecnico Luciano Spalletti, che dovrà fare a meno di Giovane per più gare. Il brasiliano, infatti, non sarà disponibile per la sfida contro l’Inter, in programma a San Siro sabato alle 18:00, né per le partite interne contro il Bologna e la trasferta contro la Fiorentina. Il calciatore non era già in lista per la Champions League contro l’Arsenal, a causa di un’altra limitazione.

Un infortunio che si aggiunge a un altro

Il problema di Giovane si aggiunge a quello di McTominay, che dovrà operarsi per un’aritmia benigna. Il centrocampista, infatti, ha già subito un intervento e non è stato in grado di giocare nel turno precedente, quando il Napoli ha perso contro il Como. La squadra, che ha vinto due partite consecutive contro Monza e Cagliari, dovrà quindi affrontare la prossima fase senza due giocatori chiave. Il comunicato del Napoli ha confermato che Giovane tornerà in campo dopo la sosta, ma per il momento non è previsto un ritorno in campo prima del terzo turno di Serie A. Il brasiliano, che ha giocato in diverse partite di squadra, dovrà quindi attendere per recuperare al meglio. La sua assenza potrebbe influire sul modulo di gioco del Napoli, soprattutto in vista di un campionato che richiede continuità e stabilità.

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La situazione del Napoli, in questo momento, si presenta come un mix di risultati positivi e problemi di infortuni. Dopo due vittorie consecutive, la squadra ha subito una sconfitta contro il Como, e ora dovrà affrontare un’altra sfida cruciale senza due giocatori importanti. Il club, però, ha già iniziato a lavorare per trovare soluzioni alternative. Il Napoli, quindi, dovrà gestire questa situazione con attenzione, cercando di mantenere la coesione della squadra e di non compromettere i risultati. La prossima partita contro l’Inter sarà un test importante, e il club dovrà fare i conti con le assenze di due giocatori chiave. Il ritorno di Giovane, sebbene non immediato, potrebbe rappresentare un’arma importante per il futuro della squadra.