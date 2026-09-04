Aston Martin e il piano per il futuro: “Il coche de 2027 sarà una evoluzione di questo, ma ogni pezzo sarà nuovo”

Aston Martin annuncia il piano per il futuro: il coche de 2027 sarà una evoluzione del modello attuale, ma ogni pezzo sarà nuovo. Enrico Cardile spiega i miglioramenti e le strategie del team.

Enrico Cardile, direttore tecnico di Aston Martin, spiega il piano per il futuro del team e le strategie per il coche de 2027

Aston Martin ha rivelato i piani per il futuro del team in Formula 1, con un focus su un progetto ambizioso per il 2027. Enrico Cardile, direttore tecnico del team, ha spiegato che il coche di 2027 sarà una evoluzione del modello attuale, ma ogni singola componente sarà completamente nuova. Questo approccio mira a migliorare significativamente le prestazioni e la manovrabilità del coche, con un focus su innovazione e ottimizzazione. Il team ha già visto risultati positivi con il modello attuale, ma l’obiettivo è di portare un passo avanti sostanziale per il prossimo anno.

Un piano di evoluzione con un focus su innovazione

Il piano di Aston Martin per il 2027 si basa su un’evoluzione del coche attuale, ma con un’attenzione particolare alla rinnovazione completa di ogni componente. Cardile ha spiegato che il team ha già fatto un grande passo avanti con il modello attuale, ma il prossimo anno sarà un’altra fase di miglioramento. “Il coche de 2027 sarà una evoluzione di questo, ma ogni pezzo sarà completamente nuovo”, ha detto Cardile. Questo approccio permette al team di sfruttare le esperienze accumulate con il modello attuale, ma di introdurre nuove tecnologie e design per migliorare ulteriormente le prestazioni.

La collaborazione con Honda e i miglioramenti del coche

La collaborazione con Honda è un elemento chiave del piano di Aston Martin. Cardile ha sottolineato i vantaggi di lavorare con un unico fornitore di unità di potenza, che permette maggiore libertà e controllo nel design del coche. “Per qualsiasi team che aspira a diventare campione del mondo, la decisione corretta è associarsi esclusivamente con un fornitore di unità di potenza, e Honda è il socio adeguato per farlo”, ha detto. La partnership con Honda ha portato miglioramenti significativi, soprattutto nella manovrabilità e nella gestione del motore. Il team ha anche visto alcuni comportamenti indesiderati durante i test, ma Honda ha mitigato i problemi in modo efficace.

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Il coche attuale ha visto miglioramenti notevoli, soprattutto in termini di prestazioni e manovrabilità. “Hemos dado un doble paso, por así decirlo: un gran aumento en el rendimiento bruto y una gran mejora en la facilidad de conducción”, ha detto Cardile. Questi miglioramenti sono stati ottenuti grazie a un lavoro intenso e a un approccio innovativo. Il team ha anche ridotto il peso del coche, un aspetto cruciale per migliorare le prestazioni in pista.

Le prossime sfide e il futuro di Aston Martin

Le prossime sfide per Aston Martin includono l’ottimizzazione della carica aerodinamica, la riduzione del peso e l’aumento della manovrabilità. Cardile ha spiegato che il team ha già fatto un grande lavoro, ma c’è ancora molto da migliorare. “A partir de ahora, el reto es diario en todos los ámbitos: conseguir mayor carga aerodinámica, reducir el peso, dar al equipo de ingeniería más tiempo para realizar pruebas en el túnel de viento, revisar conceptos y perfeccionar componentes”, ha detto. Il team ha anche in programma ulteriori miglioramenti per il coche attuale, con l’obiettivo di portare un passo avanti significativo per il 2027.

Il piano di Aston Martin per il futuro è basato su un’evoluzione del coche attuale, ma con un’attenzione particolare alla rinnovazione completa di ogni componente. Questo approccio mira a migliorare significativamente le prestazioni e la manovrabilità del coche, con un focus su innovazione e ottimizzazione. Il team ha già visto risultati positivi con il modello attuale, ma l’obiettivo è di portare un passo avanti sostanziale per il prossimo anno.