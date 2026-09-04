Gianmarco Tamberi cerca la quarta vittoria nella finale della Diamond League 2026 a Bruxelles

Gianmarco Tamberi e atleti internazionali in pista durante la Diamond League 2026 a Bruxelles

Venerdì 4 settembre, Bruxelles ospiterà la finale della Diamond League 2026, evento che si svolgerà al Memorial Van Damme e vedrà confrontarsi i migliori atleti del mondo. Tra i protagonisti, il marchigiano Gianmarco Tamberi cerca di aggiungere un quarto successo al suo palmares, un traguardo che lo metterebbe in testa alla classifica dei più vincenti nella storia delle finali del circuito. Tamberi, fresco del quarto titolo europeo conquistato a Birmingham, affronta una sfida di alto livello, con la concorrenza di atleti di alto calibro come JuVaughn Harrison, Oleh Doroshchuk, Romaine Beckford e Mateusz Kolodziejski. La sua partecipazione è un’occasione per proseguire la sua striscia di vittorie, che lo ha portato a conquistare il Diamante nel 2024 e a contendersi il record di vittorie nella storia delle finali.

La sfida di Tamberi e la concorrenza internazionale

Il programma della Diamond League 2026 si presenta come uno degli eventi più attesi dell’atletica mondiale, con un’offerta di gare e concorsi di alto livello. Tra i protagonisti, il campione mondiale in carica del salto in alto, Mykolas Alekna, si prepara a contendersi il titolo nel lancio del disco, mentre Emmanuel Wanyonyi, già tre volte vincitore del circuito, sarà il riferimento per gli 800 metri. Jakob Ingebrigtsen, invece, si presenterà ai 1500 metri come una delle grandi attrazioni del meeting. La competizione è particolarmente intensa, con un’ampia gamma di atleti di alto livello che si sfidano in pista e in pedana. Tamberi, però, ha un obiettivo chiaro: aggiungere un quarto successo nella finale del massimo circuito mondiale.

Edoardo Scotti e la presenza italiana

Accanto a Tamberi, l’altro atleta azzurro di spicco sarà Edoardo Scotti, che si presenterà nei 400 metri a invito alle 19.31. Sebbene non partecipi al Diamond Trophy, Scotti avrà l’opportunità di confrontarsi con i migliori del circuito. L’assenza di Matteo Sioli, costretto a terminare anticipatamente la stagione dopo una lesione nella finale europea, ha permesso l’ingresso dello statunitense JuVaughn Harrison, che ha registrato un risultato di 2,34 in stagione. La presenza italiana si estende anche ad altri atleti, come Emma Zapletalova e Anna Cockrell, che si sfideranno nei 400 ostacoli. L’Italia, quindi, si presenta come una delle squadre più rappresentative del meeting.

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Il meeting di Bruxelles, che si svolgerà dal venerdì 4 settembre, è stato organizzato per offrire un programma di altissimo livello, con gare e concorsi che si susseguiranno quasi senza interruzioni dalle 18.30. Il programma include anche la gara di salto in alto, dove Armand Duplantis e Emmanouil Karalis si affronteranno dopo la spettacolare sfida di Zurigo. Il programma femminile, in particolare, vede la partecipazione di atlete di alto livello come Faith Cherotich, Julien Alfred e Amy Hunt, che si contenderanno i titoli nei 3000 siepi e nei 200 metri. La Diamond League 2026 si preannuncia come un evento di grande rilevanza per l’atletica mondiale, con un’ampia gamma di atleti e gare che si svolgeranno in un ambiente di alto livello.