Ashun Wu in testa all’Omega European Masters dopo un giro perfetto

Golfista cinese Ashun Wu in testa dopo primo giro a Crans Montana

Il cinese Ashun Wu ha dominato il primo giro dell’Omega European Masters, disputato al Crans-Sur-Sierre Golf Club in Svizzera, con un bogey-free-round che lo ha visto a -7, in testa alla classifica provvisoria. Il golfista asiatico ha messo in mostra una prestazione eccezionale, con 4 birdie sulle prime 9 buche e 3 sulle seconde, distanziando cinque giocatori appaiati a -6. Tra questi, il britannico Todd Clements, il tedesco Nicolai Von Dellinghsausen, l’indiano Shubankar Sharma, lo spagnolo Angel Ayora e il sudafricano Thriston Lawrence, vincitore del torneo l’anno scorso e defending champion.

Una classifica corta ma dominante

La classifica, tuttavia, è molto corta, con altri cinque giocatori che chiudono la top 10 in T7. Tra questi, l’iberico Eugenio Chacarra, autore di un importante exploit tra la scorsa e l’attuale stagione golfistica. Appena dietro, invece, Patrick Reed, uno dei maggiori favoriti questa settimana nel cantone Vallese, si trova a -4 in T12, insieme a ben 13 altri professionisti.

La squadra azzurra in campo

Sotto par a Crans anche Renato Paratore, Matteo Manassero e Guido Migliozzi, tutti e tre a -2 in T43, insieme a nomi come i fratelli Hojgaard, Marco Penge e Matt Wallace. Tra i migliori azzurri fin qui in terra elvetica, Francesco Laporta e Stefano Mazzoli si piazzano rispettivamente in T26, con un totale di -3, dopo un’ottima performance con 7 birdie e 4 bogey. Il pugliese ha chiuso con 5 birdie e 2 bogey, mentre il milanese con ben 7 birdie e 4 bogey. Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone. Per quanto riguarda la compagine azzurra, Gregorio De Leo, Filippo Celli e Edoardo Molinari si trovano rispettivamente in T90, T130 e T111, con punteggi in pari al par, +2 e a +1.

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La prestazione di Ashun Wu ha messo in luce un’ottima forma iniziale. I tre golfisti si sono piazzati in posizioni di coda, ma con un’ottima performance in un evento che vede la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori del circuito. Il torneo, che fa parte del DP World Tour 2026, si svolge in uno dei teatri più iconici dell’intera programmazione europea. La competizione è ancora aperta e i prossimi giri potrebbero cambiare le dinamiche del campionato. Ashun Wu, con la sua prestazione iniziale, ha dimostrato di essere un forte candidato per il successo, anche se la sfida non è ancora conclusa.

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