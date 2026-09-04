Jakob Omrzel, la nuova stella slovena che non vuole essere Pogacar: “Devo essere io stesso”

Jakob Omrzel, 20 anni, celebra la sua prima vittoria in una grande corsa dopo aver conquistato titoli giovanili e dimostrato un talento eccezionale

Jakob Omrzel, 20 anni, ha vinto la sua prima tappa in una grande corsa, segnando un passo importante nella sua carriera. Dopo aver conquistato titoli giovanili e dimostrato un talento eccezionale, il ciclista sloveno del Bahrain Victorious ha trovato il suo momento in La Vuelta a España. La sua vittoria a Calar Alto non solo ha confermato le sue capacità, ma ha anche posto in evidenza la sua volontà di distinguersi da Tadej Pogacar, il campione sloveno che lo ha reso noto. Omrzel, però, non vuole essere visto come una copia, ma come una figura a sé stante.

Un talento in crescita

Omrzel, nato a Novo Mesto, ha dimostrato fin da giovane un potenziale straordinario. Dopo aver vinto il Campionato Nazionale Juniores in due discipline e la París-Roubaix Juniores, ha iniziato a farsi notare nel mondo del ciclismo. Il 2025 ha segnato un passo importante: il suo ingresso nel Bahrain Victorious e la vittoria al Giro di Italia Next Gen. Questi successi hanno consolidato la sua posizione tra i migliori della sua generazione. “Pogacar non è il miglior ciclista solo per il suo talento, ma perché lo da tutto per il ciclismo”, ha dichiarato Omrzel, sottolineando l’importanza della disciplina e della professionalità. La sua strategia si basa su un’alimentazione, un riposo e un allenamento ben strutturati, tutti orientati verso la bicicletta. Questo approccio lo ha portato a distinguersi non solo per le sue capacità fisiche, ma anche per la sua maturità.

La strada verso la grande corsa

Prima di La Vuelta, Omrzel ha già accumulato risultati significativi. Secondo al Campionato Nazionale di fondo e terzo al Tour de Eslovenia, ha mostrato una capacità di resistenza e di adattamento. La sua vittoria a Calar Alto, però, è stata il momento in cui ha veramente dimostrato il suo potenziale. Con 20 anni, ha affrontato la pressione di essere confrontato con Pogacar, ma ha scelto di non farsi condizionare. “La presione mi aiuta”, ha detto Omrzel, mostrando una mentalità matura per la sua giovane età. Con la sua vittoria a Calar Alto, Omrzel ha iniziato a scrivere la sua storia, senza cercare di essere una copia di un altro.

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Omrzel, pur essendo un scalatore, ha dimostrato una versatilità rara per la sua età. Con un fisico estilizzato e una tecnica di pedalata eccezionale, ha il potenziale per competere a livello internazionale. La sua vittoria a Calar Alto non è solo un risultato, ma un segnale del suo futuro. Con la sua età e i suoi successi, Omrzel si sta posizionando come una delle promesse più interessanti del ciclismo sloveno.