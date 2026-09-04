Pablo Cardona: “Non ho fissato una data per il mio ritorno, sono in un momento complesso”

Pablo Cardona, in un momento complesso, parla del suo recupero e del ritorno al padel dopo un infortunio alla gamba

Pablo Cardona, giocatore di padel spagnolo, ha rivelato di non aver fissato una data per il suo ritorno in campo dopo un lungo periodo di inattività dovuto a un infortunio alla gamba. L’extremeño, che non ha giocato dal mese di aprile, ha parlato con la testata MARCA durante l’evento del Comunidad de Madrid Premier Padel P1. L’atleta ha espresso la sua frustrazione per la situazione attuale e ha sottolineato la sua volontà di recuperare in modo serio e completo, senza fretta.

Recupero e decisioni

Cardona ha spiegato che il suo processo di recupero è in corso e che sta svolgendo un lavoro intenso, sia in termini di riabilitazione che di test. “Sto lavorando molto, facendo molto di riabilitazione, poniendomi forte di nuovo e facendomi molte prove, soprattutto per avere tutto sotto controllo e che non si scappi niente”, ha detto. L’atleta ha anche riconosciuto che i mesi passati non sono stati semplici, ma ha espresso fiducia nel processo.

Il giocatore ha riconosciuto di aver commesso degli errori nel suo precedente ritorno al circuito.

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Cardona ha ammesso di aver commesso degli errori nel suo precedente tentativo di tornare in campo. “Ho saltato alcuni passi e, quando sono tornato a mettere carica di competizione, non ho resistito né alla competizione né agli allenamenti”, ha spiegato. La conclusione fu chiara: fermarsi nuovamente e ripartire da zero. “Qui, senza essere al 100%, non si vince a nessuno. Viviamo di fisico, senza la mia potenza non destaco. Allora ho deciso di fermarmi, recuperare e tornare quando sarò al 100%”, ha concluso.

Distacco dal circuito

Il giocatore ha anche riconosciuto di aver preso una certa distanza dal circuito, a causa del periodo di inattività. “Mi costa venire ai tornei. Non vedo niente, non seguo l’attualità del padel”, ha detto. Il distacco ha reso difficile per lui mantenere un legame con il mondo del padel, ma ha scelto di guardare indietro, analizzando i suoi vecchi partiti e studiando le sue prestazioni con il suo allenatore Nerone.

Cardona non ha fissato una data per il suo ritorno, ma è ottimista.

Nonostante la situazione complessa, Cardona ha espresso ottimismo per il suo futuro. “Sono convinto che prima di che ce ne daremo conto sarò di nuovo al top, godendomi e vincendo partite”, ha detto. L’atleta ha anche rivelato di non voler ripetere gli errori del passato e di voler tornare in campo solo quando sarà completamente pronto. “Sì, 2027 credo che tocchi”, ha concluso con una risata, mostrando fiducia nel suo processo di recupero.