Beach Volley, Finale Scudetto a Caorle: le qualificazioni aprono la corsa per il titolo

Coppie di beach volleyball si sfidano a Caorle durante le qualificazioni per il titolo italiano

Il 4 settembre 2026, a Caorle, si apre la Finale del Campionato Italiano di Beach Volley, con le qualificazioni che mettono in campo alcune delle coppie più esperte e in forma del circuito. L’evento, che chiuderà la stagione nazionale, vede partecipare sia al maschile che al femminile squadre che hanno già lasciato il segno in precedenti tappe del circuito. Tra i protagonisti, spiccano formazioni con un curriculum di successi e posizioni di alto livello, che ora dovranno conquistarsi un posto nel tabellone principale per giocarsi il titolo di campioni d’Italia.

Qualificazioni dense di confronti di alto livello

La prima giornata è dedicata alle qualificazioni, con un tabellone molto ampio sia al maschile che al femminile. Tra i nomi più attesi, spicca la coppia Anna Piccoli/Elisa Salvador, che ha chiuso quarte a San Cataldo, none a Falconara, Termoli e Marina di Ravenna e tredicesime nella Coppa Italia di Montesilvano. Le due atlete, con un’esperienza consolidata, affronteranno Arianna Pagliari/Emma Perini alle 9.20, un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per il loro accesso al main draw. Allo stesso tempo, si registrano incroci pesanti tra formazioni che hanno già dimostrato di poter competere per i posti d’onore.

Le coppie con un passato di successi si sfidano per il passaggio del turno

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Alcune delle coppie che hanno già conquistato posizioni di rilievo nel circuito si trovano a fronteggiarsi in un primo turno che potrebbe definire il loro destino nella finale. Tra queste, si segnala la sfida tra Andrea Lupo/Edoardo Pantalei e Pietro Bertino/Jacopo Chiapello alle 12.40. Lupo e Pantalei, con un curriculum di risultati importanti, hanno raggiunto quinti posti a Marina di Ravenna e noni a San Cataldo e Montesilvano, mentre Bertino e Chiapello si sono distinti in diverse tappe. L’incrocio potrebbe rivelarsi cruciale per chi si vuole giocare il titolo.

Un programma fitto di sfide e tanti nomi da tenere d’occhio

Il programma delle qualificazioni prevede un fitto calendario di incontri, con partite che si susseguono in diversi orari. Tra i momenti più attesi, si segnala la sfida tra Enrico Rossi/Marco Caminati e Emanuele Giartosio/Luca Benedetti alle 14.20. Rossi e Caminati, con una stagione di altissimo livello, hanno vinto a Falconara, Termoli e Marina di Modica, e si sono piazzati terzi nella Coppa Italia di Montesilvano. La loro partita potrebbe diventare decisiva per il passaggio al tabellone principale. Allo stesso tempo, si registrano confronti tra coppie che hanno già mostrato capacità di competere per i posti d’onore.

Le donne si sfidano in un torneo ricco di nomi di spicco

Al femminile, il tabellone è altrettanto intenso, con formazioni che hanno già vinto o raggiunto posizioni di rilievo. Tra le coppie da seguire, spiccano Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth, vincitrici a Falconara, e Chiara They/Sara Breidenbach, protagoniste di una stagione straordinariamente continua. Al loro fianco, si trovano altre formazioni con un curriculum di successi, come Claudia Puccinelli/Aurora Mattavelli, Anna Pelloia/Maria Rachele Mancinelli, Alice Gradini/Federica Frasca e Cindy Lee Fezzi/Jessica Belliero Piccinin. La competizione è iniziata, e il pubblico di Caorle potrà assistere a una serie di partite che potrebbero definire il destino delle migliori coppie del circuito.