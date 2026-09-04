Costanza Verona: “Sono concentrata solo sulla Nazionale, la Cechia è una squadra diversa rispetto al solito”

Costanza Verona si concentra sulla Nazionale durante la vigilia dei Mondiali contro la Cechia

Costanza Verona, giocatrice della Nazionale azzurra di basket femminile, ha espresso la sua concentrazione esclusiva sulla squadra nazionale durante la vigilia dei Mondiali 2026. La giocatrice, in vista del primo match contro la Cechia, ha sottolineato come la squadra avversaria sia “diversa rispetto al solito”, evidenziando una preparazione e una strategia differenti. La partita, che segna l’inizio della competizione, rappresenta un momento cruciale per la squadra italiana, con l’obiettivo di dimostrare la propria maturità tecnica e tattica. Verona ha espresso la sua determinazione a contribuire al successo della squadra, mettendo da parte qualsiasi altro pensiero.

Concentrazione e preparazione per la sfida

La giocatrice siciliana ha sottolineato come la sua attenzione sia rivolta esclusivamente alla partita contro la Cechia, affermando di “essere concentrata solo sulla Nazionale”. Questo atteggiamento riflette la preparazione intensa effettuata durante l’estate, con allenamenti mirati a migliorare la squadra. Verona ha anche parlato della strategia tattica che la squadra dovrà adottare, sottolineando l’importanza di sfruttare i punti deboli della Cechia, che, a causa dell’assenza di giocatrici chiave, potrebbe presentare alcune lacune. La squadra azzurra, guidata da Andrea Capobianco, si prepara a un match che potrebbe segnare l’inizio di una campagna Mondiale molto competitiva.

La squadra dovrà sfruttare i punti deboli della Cechia e sfruttare i propri vantaggi.

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Verona ha anche espresso la sua soddisfazione per il ruolo che ha assunto all’interno del gruppo, riconoscendo l’importanza del lavoro di squadra. La sua maturità tecnica e tattica, sviluppata attraverso anni di esperienza, la ha resa una delle giocatrici più importanti del panorama europeo. La squadra, con un calendario impegnativo, dovrà affrontare ogni partita con la massima energia e concentrazione.

Un ruolo di riferimento nella squadra

Costanza Verona, ormai punto di riferimento per la squadra azzurra, ha espresso orgoglio per il ruolo che ha assunto all’interno del gruppo. La sua maturità tecnica e tattica, sviluppata attraverso anni di esperienza, la ha resa una delle giocatrici più importanti del panorama europeo. Verona ha anche sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, riconoscendo il contributo di altre atlete come Olbis Andrè e Francesca Pasa, che hanno espresso emozione per l’opportunità di giocare ai Mondiali.

La squadra dovrà giocare con la massima attenzione e con la convinzione di poter competere a livello mondiale.

La preparazione per la partita contro la Cechia è iniziata con un’analisi approfondita delle caratteristiche della squadra avversaria. Verona ha riconosciuto la qualità delle esterne ceche, ma ha anche sottolineato la possibilità di sfruttare le loro debolezze. La squadra azzurra, con un piano tattico ben definito, dovrà giocare con la massima attenzione, cercando di sfruttare le sue forze e di limitare i vantaggi della squadra avversaria. La partita rappresenta un test importante per la squadra, che dovrà dimostrare la sua capacità di competere a livello internazionale. Con la sua determinazione e la sua maturità, Costanza Verona si prepara a un momento cruciale per la squadra azzurra. La sua concentrazione esclusiva sulla partita contro la Cechia riflette l’importanza del momento e la responsabilità che la squadra si è assunta. La sfida sarà dura, ma la preparazione e la determinazione potrebbero portare a risultati significativi. La squadra, con un piano tattico ben definito, dovrà giocare con la massima attenzione e con la convinzione di poter competere a livello mondiale.