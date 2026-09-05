Dusan Vlahovic decide il derby di Istanbul, Besiktas batte Fenerbahce

Giocatori di Besiktas e Fenerbahce in campo durante un derby a Istanbul

Il Besiktas, allenato da Vincenzo Italiano, ha vinto il derby di Istanbul contro il Fenerbahce per 2-1, grazie al gol decisivo di Dusan Vlahovic. La partita, giocata a Istanbul, ha visto il pubblico del Fenerbahce esplodere dopo appena 26 minuti, quando Milan Skriniar, ex Inter, ha segnato il vantaggio dei padroni di casa. Tuttavia, il Besiktas ha reagito velocemente, trovando il pareggio al 38′ grazie a Ridvan Yilmaz, che ha finalizzato un assist di Trossard, arrivato dall’Arsenal. La reazione del Besiktas è arrivata al 72′, quando Vlahovic, puntuale all’appuntamento, ha segnato il gol del successo sul passaggio di Kokcu.

La reazione del Besiktas e la prestazione di Vlahovic

Il Besiktas, guidato da Italiano, ha dimostrato una reazione rapida e determinata nel derby. Dopo l’eliminazione del vantaggio iniziale, i giocatori hanno sfruttato le qualità offensive del loro reparto per rientrare in partita. La prestazione di Vlahovic, in particolare, è stata decisiva: il serbo ha segnato il gol che ha deciso la partita, confermando il suo ruolo chiave nella squadra. La sua rete, realizzata sul passaggio di Kokcu, ha dato il via al successo del Besiktas.

La Roma osserva con interesse la sconfitta del Fenerbahce

La sconfitta del Fenerbahce ha suscitato interesse anche nella Roma, che è impegnata in casa contro l’Atalanta all’Olimpico. La formazione di Eusebio di Francesco, però, dovrà concentrarsi sul match di Champions League, dove il Fenerbahce sarà la prima avversaria. La squadra di Kartal, dopo la sconfitta, arriverà al confronto diretto di giovedì con una pesante sconfitta alle spalle, nella partita più sentita dalla propria tifoseria.

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Nella ripresa, la partita si è intensificata, con il direttore di gara costretto a sventolare una serie di cartellini gialli per condotta antisportiva e a sedare accenni di rissa in mezzo al campo. L’atmosfera è stata molto calda, con gli spettatori che hanno espresso emozioni intense. Il calcio d’inizio previsto per le ore 18:45 ad Istanbul ha segnato l’inizio dell’avventura europea dei ragazzi di Gian Piero Gasperini, che hanno affrontato una partita estremamente sentita per la loro tifoseria.

La vittoria del Besiktas ha rafforzato la sua posizione in Super Lig. La Roma, pur concentrata sul match contro l’Atalanta, osserva con attenzione la situazione del Fenerbahce, che potrebbe influenzare il suo percorso in Champions League. La partita ha visto un’azione intensa e emozionante, con momenti di tensione e reazioni decisive, che hanno reso il derby un evento di grande rilevanza per la città di Istanbul. La sconfitta del Fenerbahce ha messo in luce alcune criticità nella sua gestione del gioco, ma anche le sue capacità di reazione. Il Besiktas, con la vittoria, ha dimostrato una solidità e una capacità di adattamento che potrebbero essere utili in altre competizioni. La prossima sfida per la Roma, però, resterà concentrata sul match di casa contro l’Atalanta, con un occhio sempre più attento al campionato europeo.