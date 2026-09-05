Ballando con le Stelle 2026: l’undicesimo concorrente è Massimo Ghini

Un attore e ex calciatore entra nel cast di Ballando con le Stelle 2026, in scena a ottobre

Ballando con le Stelle 2026 ha reso noto l’undicesimo concorrente, Massimo Ghini, che si unisce al cast del programma in onda su Rai 1 a partire dal 3 ottobre. L’annuncio è arrivato attraverso i profili social ufficiali del programma, seguendo il rituale di svelamento progressivo dei protagonisti della stagione. Ghini, noto per la sua carriera cinematografica e televisiva, si aggiunge a un gruppo eterogeneo che mescola cinema, musica, sport e personaggi di spicco. Con camicia estiva e occhiali da sole, l’attore ha comunicato il suo ingresso nella squadra, confermando la sua partecipazione alla nuova edizione del programma.

Un cast che unisce diversi ambiti della cultura e dello spettacolo

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 si arricchisce con nomi di spicco provenienti da diversi settori. Dal cinema, con Monica Guerritore e Massimo Ghini, si passa allo sport con l’ex calciatore Alessandro Matri, mentre la musica è rappresentata da Eugenio Finardi. Spazio anche alla televisione e all’informazione con Jimmy Ghione e Manuela Moreno, senza dimenticare Aurora Ramazzotti e Noemi Bocchi, due nomi che incuriosiscono molto il pubblico. L’ingresso di Ghini completa un gruppo che mescola cinema, televisione, musica, sport e personaggi molto seguiti sui social.

Il programma, che si svolgerà a partire dal 3 ottobre, vedrà in pista Monica Guerritore, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik e Manuela Moreno. Tra i protagonisti della nuova stagione ci sarà anche l’ex prete Alberto Ravagnani, insieme a numerosi nomi già conosciuti dal pubblico di Rai 1. Il cast, descritto come particolarmente eterogeneo, rappresenta una delle caratteristiche principali del programma.

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Un’edizione che punta su volti noti e nuove sfide

La nuova edizione di Ballando con le Stelle 2026 punta su un cast che include volti noti del cinema e della televisione italiana. Massimo Ghini, in particolare, è uno dei nomi più conosciuti del settore, e la sua partecipazione è vista come un ulteriore passo per il programma. L’attore, noto per la sua carriera in televisione e in cinema, si unisce a un gruppo che include anche l’ex prete Alberto Ravagnani, insieme a nomi già conosciuti dal pubblico di Rai 1. Con l’ingresso di Ghini, il programma si conferma come uno degli spettacoli più attesi del momento, con un cast che unisce diversi ambiti della cultura e dello spettacolo. La nuova edizione di Ballando con le Stelle 2026 si prepara a offrire un mix di talenti e storie uniche, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in modo sempre più intenso.

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 è composto da personaggi noti e nuovi.

La stagione 2026 si avvia con l’annuncio di Massimo Ghini come undicesimo concorrente.

Massimo Ghini è l’undicesimo concorrente ufficializzato per Ballando con le Stelle 2026.

Il programma inizia il 3 ottobre e vede in pista nomi di spicco del cinema, della musica e dello sport.

Il cast è composto da personaggi noti e nuovi, con un’attenzione alla diversità e alla varietà.