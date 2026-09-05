Rajindra Campbell supera i 23 metri, quarto uomo della storia. Leonardo Fabbri si ferma al quarto posto

Atleta in azione con il getto del peso, campo di gara, spallata potente, record storico

Il 5 settembre 2026, durante la Diamond League di Bruxelles, Rajindra Campbell ha registrato un’impresa storica: superando i 23 metri, il giamaicano si è piazzato al quarto posto nella storia del getto del peso. Leonardo Fabbri, bronzo olimpico di Parigi 2024, ha invece concluso al quarto posto, perdendo la leadership mondiale. La competizione ha visto anche la vittoria di Jordan Geist e Joe Kovacs, mentre l’Italia ha conquistato la finale degli Europei 2026 sconfiggendo la Polonia.

Un record che scalda la storia

Rajindra Campbell ha consegnato un’altra prova di eccellenza, con un lancio di 23.08 metri all’ultimo assalto. Si tratta del quarto record nella storia del getto del peso, raggiunto solo da Ryan Crouser, Joe Kovacs e Randy Barnes. Il risultato di Campbell, ottenuto dopo una serie di misure di ottima qualità (22.25, 22.62, 21.92, 21.37), ha messo in mostra una forma al top. La prestazione ha anche superato il record di Joe Kovacs del 25 maggio 2024, quando il campione aveva lanciato 23.13 metri a Eugene. La Diamond League ha visto anche la vittoria di Jordan Geist (22.23) e Joe Kovacs (22.09), con il secondo che ha chiuso la sua gara con un lancio di 22.09 metri. La competizione ha visto un’altra prestazione di alto livello, con un’undicesima gara oltre il muro dell’eccellenza per il getto del peso in questa annata agonistica.

Leonardo Fabbri si ferma al quarto posto

Leonardo Fabbri, numero 1 del mondo per il ranking di World Athletics, ha chiuso la Diamond League di Bruxelles al quarto posto con un lancio di 22.03 metri, raggiunto al primo tentativo. La prestazione, pur se non sufficiente per il podio, ha visto il campione d’Europa non migliorare i suoi risultati successivi (21.51, nullo, 20.69, nullo, 21.98). Fabbri aveva l’obiettivo di vincere la finale e aggiudicarsi il diamantone, ma la serata non ha rispettato le sue aspettative.

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La sua miglior prestazione stagionale, 22.74 metri a Eugene, è stata superata da Campbell. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 si è meritato il diamantone e l’annesso assegno da 30.000 dollari, ma soprattutto si è impossessato della miglior prestazione mondiale stagionale, strappandola proprio al nostro Leonardo Fabbri. La giornata ha visto anche l’annuncio del nuovo numero di Azzurra, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone. Gli appassionati di atletica possono seguire le notizie in tempo reale su Google News, per rimanere aggiornati su tutti i risultati e le prossime competizioni.

Nonostante la tensione del getto del peso, l’Italia ha vinto un altro importante successo nella pallavolo, qualificandosi alla finale degli Europei 2026. La squadra ha sconfitto la Polonia per 3-1 (25-19; 25-19; 21-25; 25-16), dimostrando una forma al top. La vittoria ha messo in mostra la solidità della squadra e la sua capacità di reagire alle sfide, anche in un torneo di alto livello.

La prestazione di Campbell ha messo in mostra un livello di eccellenza raro.

La sconfitta di Fabbri ha segnato un momento di riflessione per il campione d’Europa.