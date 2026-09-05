Heineken lancia in Italia un nuovo spot sulla condivisione delle passioni attraverso la Formula 1

Un gruppo di persone si stringe la mano e si abbraccia dopo la vittoria di un pilota in Formula 1, condividendo l’emozione del momento

Heineken ha lanciato in Italia un nuovo spot dedicato alla Formula 1, all’interno della sua piattaforma globale Fans Have More Friends, che celebra la condivisione delle passioni come strumento per creare connessioni tra le persone. Il video, in on air su TV e digital fino al 5 settembre, mostra come la Formula 1 non sia solo una competizione tra piloti, ma un momento in cui si possono incontrare persone che non si conoscono e condividere emozioni intense. La campagna, che si inserisce nel contesto della partnership decennale tra Heineken e la Formula 1, si concentra su un concetto semplice ma potente: una passione condivisa è un modo efficace per avvicinarsi a chi non si conosce.

Condivisione e connessioni umane

Secondo i dati di una recente ricerca globale commissionata da Heineken, il 38% degli intervistati si dichiara appassionato di Formula 1, con un forte impatto sociale. Per il 68% degli appassionati, condividere una passione è un ottimo modo per rompere il ghiaccio e incontrare nuove persone. La condivisione non si limita ai momenti di successo: per il 63%, affrontare una delusione insieme ad altri fan ne attenua il peso, mentre il 66% riconosce nel fandom una forza capace di consolidare le amicizie e alimentare il senso di appartenenza.

La Formula 1 come luogo di incontro

Il nuovo spot, realizzato in collaborazione con Le Pub, mostra come la Formula 1 possa diventare un luogo di incontro e condivisione. Il racconto inizia con Virgil van Dijk che segue la gara durante una cena di gala, per poi trasformarsi in un viaggio attraverso una strada, un bar, un negozio e il paddock, dove la Formula 1 cattura gli sguardi e fa cadere le distanze. Il video mostra come, in pochi secondi, persone che non si conoscono possano vivere la stessa emozione come vecchi amici, con abbracci, sorrisi e brindisi.

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Il claim del video, “Fans Have More Friends”, sottolinea l’idea che le passioni condivise possano generare legami inattesi e duraturi. La campagna si inserisce nel contesto della partnership decennale tra Heineken e la Formula 1, che ha visto il brand diventare un punto di riferimento per la condivisione di emozioni e connessioni umane. La campagna è in on air fino al 5 settembre, in coincidenza con il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026, in programma all’Autodromo Nazionale di Monza dal 4 al 6 settembre.

Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia, ha commentato: “Da oltre 150 anni Heineken interpreta un ruolo preciso: creare occasioni in cui le persone possano incontrarsi, riconoscersi e sentirsi parte di qualcosa. Una vocazione che da dieci anni celebriamo anche al fianco della Formula 1 e che il nuovo capitolo di Fans Have More Friends porta sullo schermo, mostrando come le passioni condivise possano generare legami inattesi, autentici e destinati a durare ben oltre il circuito.”