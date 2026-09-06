Arbitri della finale Europei 2026: Simonovic e Kyriopolou, due volti noti per le azzurre

La finale degli Europei di volley femminile 2026 si svolgerà a Istanbul, con l’Italia che affronterà la Turchia in un match che potrebbe decidere il passaggio alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Due arbitri, entrambi già noti per le azzurre, saranno a dirigere l’incontro: lo svizzero Vladimir Simonovic e la greca Theodora Kyriopolou. La partita, in programma alle ore 18.00 del 6 settembre 2026, si terrà al Sinan Erdem Sports Hall, un impianto che ha visto già diverse sfide importanti per la squadra italiana. La presenza di due arbitri già in contatto con la squadra italiana aggiunge un ulteriore interesse a questa partita.

Simonovic, un volto familiare per le azzurre

Vladimir Simonovic, arbitro svizzero, è già stato presente in diversi match della squadra italiana. Tra i suoi ultimi incarichi, ricordiamo la semifinale contro la Polonia, dove ha diretto la partita tra le azzurre e le ragazze di coach Mihai Popescu. Simonovic, noto per la sua precisione e la sua capacità di mantenere un equilibrio tra le squadre, è stato il secondo arbitro della semifinale tra Italia e Polonia, un incontro che ha visto la vittoria delle azzurre. La sua presenza nella finale rappresenta un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto finora.

Una carriera in crescita per Kyriopolou

Theodora Kyriopolou, arbitra greca, ha già diretto alcune partite importanti, tra cui la semifinale tra Turchia e Serbia. La sua esperienza e la sua capacità di gestire situazioni complesse la rendono una scelta ideale per la finale. Kyriopolou, che ha già diretto alcune partite in contesti internazionali, si unisce a Simonovic per formare una coppia di arbitri che ha già avuto un contatto con la squadra italiana. La sua partecipazione alla finale rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera.

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La finale degli Europei 2026 rappresenta un momento cruciale per l’Italia, che cerca di conquistare un posto ai Giochi di Los Angeles 2028. La squadra, guidata da coach Giovanni De Gennaro, ha già vinto diversi titoli e si appresta a sfidare una Turchia in forma. L’attenzione dei tifosi e degli esperti di volley è alta, con l’aspettativa di un match intenso e ricco di emozioni. La presenza di due arbitri già noti per le azzurre aggiunge un ulteriore elemento di interesse a questa partita. La finale si terrà in un contesto internazionale, con la partecipazione di diverse squadre e l’interesse di un pubblico globale. L’Italia, con la sua tradizione e la sua capacità di reagire alle sfide, si appresta a dare il meglio in un incontro che potrebbe definire la sua stagione. Simonovic e Kyriopolou, con la loro esperienza e la loro professionalità, saranno al centro dell’attenzione durante la partita.

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