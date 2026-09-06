Gattuso: “Il calcio senza tifosi non è calcio, è un altro sport”

Gattuso parla della mancanza di tifosi alla Lazio, durante un’intervista in vista del match contro l’Udinese

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha commentato in vista del match contro l’Udinese la mancanza di tifosi in casa, sottolineando come questa situazione influenzi il gioco e la motivazione della squadra. L’allenatore ha espresso la sua preoccupazione per il clima ambientale, affermando che “il calcio senza tifosi non è calcio, è un altro sport”. La Lazio, che si trova a punteggio pieno in classifica, continua a vivere una protesta interna contro la presidenza Lotito, con i tifosi che si muovono autonomamente per esprimere il loro dissenso.

La mancanza di tifosi pesa sul campo

“Pesa, è un dato di fatto, giocare in uno stadio bello come l’Olimpico e non avere i tuoi tifosi che ti appoggiano”, ha detto Gattuso, ricordando come la mancanza di supporto della curva possa influire sulle prestazioni. L’allenatore ha spiegato che non poter sentire i fischi o andare sotto la curva dopo un gol è un elemento che cambia la dinamica del gioco. Il calcio senza tifosi non è calcio, è un altro sport, ha concluso, mostrando una certa accettazione della situazione.

Un rapporto forte con Frattesi e la società

Gattuso ha anche parlato del giocatore Frattesi, sottolineando il merito della società e del calciatore stesso per la sua presenza in squadra. “Se è arrivato alla Lazio è perché lo ha voluto lui e la società ha fatto di tutto per portarlo qui”, ha detto, ricordando il rapporto personale che ha con il giocatore, che ha avuto l’onore di allenare in Nazionale. Con lui ho un bellissimo rapporto, ha concluso, evidenziando la collaborazione tra allenatore e squadra.

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La Lazio, nonostante le difficoltà interne, si prepara a gettarsi a capofitto nella sfida contro l’Udinese. Gattuso ha elogiato la squadra, sottolineando il senso di appartenenza dei giocatori. “Ci sono ragazzi che sono qua da tantissimo tempo e devo dire che hanno grande senso di appartenenza”, ha detto, riconoscendo il lavoro svolto dagli atleti. L’allenatore ha anche ricordato la sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova, ma ha sottolineato la capacità della squadra di reagire. “L’abbiamo pagata, però, abbiamo avuto la capacità di reagire subito”, ha concluso, mostrando fiducia nel gruppo.

Gattuso ha espresso la speranza che un giorno la situazione si risolva e i tifosi tornino a sostenerlo in casa. “Speriamo che un giorno tutto questo finirà e che avremo la possibilità di riabbracciare i nostri tifosi, che ci potranno dare una mano”, ha detto, mostrando una visione positiva per il futuro. “In questo momento possiamo fare poco”, ha aggiunto, riconoscendo la complessità della situazione. L’allenatore ha anche espresso il desiderio di vedere l’Olimpico pieno di tifosi, un simbolo di ritorno e di unità per la squadra. Con le parole di Gattuso, emerge una situazione complessa ma non disperata. L’allenatore, pur accettando le difficoltà, mostra fiducia nella squadra e nella possibilità di un miglioramento. La Lazio, con il suo tecnico, si prepara a un’altra sfida, con l’obiettivo di proseguire sulla strada intrapresa e di trovare una soluzione al problema che affligge la società.