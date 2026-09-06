Nils Politt vince la tappa finale del Tour of Britain 2026, Wellens si aggiudica la vittoria generale

Nils Politt vince la tappa finale del Tour of Britain 2026, Tim Wellens si aggiudica la vittoria generale

Il Tour of Britain 2026 si è concluso con la vittoria di Nils Politt nella tappa finale, disputata a Earlston. Tim Wellens, invece, ha conquistato la vittoria generale. La gara, che ha visto la formazione di una fuga di quattro corridori, ha visto il tedesco Nils Politt emergere come il più abile nel gruppetto di testa, resistendo alla rimonta degli inseguitori. La vittoria di Politt, che ha preceduto il brillante Filippo Ganna e Florian Vermeersch, ha chiuso una gara intensa e ricca di momenti di tensione.

La tappa finale a Earlston: un circuito che ha visto la formazione di una fuga

La quinta e ultima frazione del Tour of Britain 2026, con partenza e arrivo a Earlston, ha visto fin da subito la formazione di una fuga composta da Ben Wiggins, Michal Schuran, Jonah Killy e Marcus Sander Hansen. Ad 80 chilometri dal traguardo, la corsa è definitivamente scoppiata, con un gruppo di 35 corridori che ha raggiunto i quattro battistrada. Il gruppo principale non è riuscito a colmare il gap con gli attaccanti, permettendo loro di giocarsi la vittoria nel giro finale del circuito.

A 8 chilometri dal traguardo, Nils Politt ha sorpreso il gruppetto e, dopo essersi liberato di Ben Wiggins, ha proseguito da solo. Da dietro, il gruppetto inseguitore guidato da Tim Wellens si è riavvicinato nel finale. Politt ha resistito nei metri finali, vincendo davanti a Florian Vermeersch (+06″) e a Filippo Ganna, che ha chiuso la generale in settima posizione. La vittoria di Politt, che ha portato a casa la sua decima vittoria in carriera, ha chiuso una tappa ricca di emozioni e tensione.

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Wellens si aggiudica la vittoria generale

Tim Wellens, che ha guidato il gruppetto inseguitore, ha controllato nel finale e ha vinto il Tour of Britain, guadagnando secondi anche nella tappa finale da Lewis Askey (42″). La vittoria generale di Wellens ha rappresentato un successo per il ciclista, che ha dimostrato una grande capacità di resistenza e di gestione della gara. La vittoria di Politt e la vittoria generale di Wellens hanno chiuso un Tour di eccellenza e di emozioni intense. Il nuovo numero di Azzurra è online! Le interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028, un corposo pagellone e tanto altro! Rimani aggiornato seguendoci su Google News!

Decima vittoria in carriera per Nils Politt

Tim Wellens si aggiudica la vittoria generale

La tappa finale ha visto la formazione di una fuga di quattro corridori

Politt ha resistito nei metri finali, vincendo davanti a Ganna e Vermeersch