Luciano Darderi, l’ultimo azzurro in corsa agli US Open 2026

Luciano Darderi vince contro Sweeny e si qualifica agli ottavi agli US Open 2026

L’Italia del tennis si aggrappa a Luciano Darderi, l’ultimo azzurro rimasto in corsa agli US Open 2026. Il numero 22 del mondo ha vinto il suo match contro l’australiano Dane Sweeny con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-3, qualificandosi per gli ottavi di finale. Dopo due ore e tredici minuti di gioco, Darderi ha dimostrato una grande concentrazione e una capacità di reazione, sfruttando le occasioni di break e mantenendo il vantaggio fino alla fine. Il match, giocato a New York, segna un momento importante per il tennis italiano, che si appoggia su un unico rappresentante nel torneo di singolare.

Una vittoria fatta di precisione e controllo

Darderi ha concluso il suo match con sette ace, ma anche quattro doppi falli. L’azzurro ha vinto il 72% dei punti quando ha servito la prima contro il 52% del suo avversario. Questi dati riflettono una gestione ottimale del servizio e una capacità di mantenere il controllo del gioco. Darderi non concede più nulla nei propri turni in battuta, dimostrando una forte concentrazione e una tecnica precisa. Nel primo set, il numero 22 del mondo ha guadagnato un vantaggio di due palle break, sfruttando l’errore di dritto dell’australiano e chiudendo il set sul 6-4.

Darderi ha sfruttato al meglio le occasioni di break, dimostrando una reattività eccezionale. Nel quinto gioco, il numero 22 del mondo si è procurato un’altra palla break e l’ha sfruttata subito con l’errore di dritto dell’australiano. Darderi ha mantenuto il vantaggio fino alla fine e ha chiuso il set sul 6-3, qualificandosi per gli ottavi di finale. Il match ha visto un’alta intensità, con momenti di tensione e di grande concentrazione da parte di entrambi i giocatori.

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Un match intenso e pieno di momenti di tensione

Nel secondo set, Darderi ha trovato un momento di brillantezza con un splendido lob vincente nel secondo game, portandosi avanti di un break. Tuttavia, Sweeny ha risposto con un controbreak immediato, mettendo in difficoltà l’azzurro. Darderi ha però raddrizzato la situazione nel quarto gioco, mantenendo il vantaggio fino alla fine e chiudendo il set sul 6-3. Nel terzo set, Sweeny ha subito due palle break, ma in entrambe le occasioni Darderi ha salvato la situazione, dimostrando una grande resistenza e una capacità di reazione.

La vittoria di Darderi rappresenta un momento di orgoglio per il tennis italiano. Il match ha visto un’alta intensità, con momenti di tensione e di grande concentrazione da parte di entrambi i giocatori. Darderi aspetta ora il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev e il cileno Alejandro Tabilo. Il tennis italiano si appoggia su un unico rappresentante nel torneo di singolare, e la vittoria di Darderi conferma la sua capacità di competere a livello internazionale.

Darderi ha anche registrato un numero di errori non forzati superiore a quello del suo avversario, con 33 errori contro i 26 di Sweeny. Il numero di punti vincenti di Darderi è stato di 26, contro i 23 dell’australiano. Questi dati riflettono una gestione ottimale del gioco e una capacità di mantenere il controllo del match. La vittoria di Darderi non solo conferma la sua capacità di competere a livello internazionale, ma anche la sua determinazione a portare il tennis italiano a nuovi traguardi.