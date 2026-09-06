Salahdine Parnasse firma un KO di rilevanza internazionale al suo debutto in UFC París

Salahdine Parnasse vince con un KO al primo round contro Dan Hooker al suo debutto in UFC París, con la folla in delirio

Salahdine Parnasse ha dato il via al suo soggiorno nella UFC con un’esplosione di potenza e precisione che ha lasciato senza fiato il pubblico di París. Il francese, noto per le sue vittorie in KSW, ha sconfitto Dan Hooker in un KO tecnico al primo round, confermando il suo status di superstella del peso leggero. La vittoria, avvenuta in un evento che ha visto partecipare alcuni dei migliori atleti del settore, ha suscitato entusiasmo e attenzione internazionale.

Un debutto senza precedenti

Salahdine Parnasse, che arriva al debutto in UFC con un record di 24-2, ha dimostrato di essere pronto a competere a livello mondiale. La sua vittoria contro Hooker, numero 11 delle 155 libbre, è stata una prova di forza e tecnica. Il francese ha utilizzato una combinazione di pugni e colpi al corpo per mettere KO il suo avversario in un tempo record. La reazione del pubblico, che ha accolto la vittoria con applausi e grida di entusiasmo, ha confermato l’importanza del momento.

La vittoria di Parnasse ha reso evidente il suo potenziale come uno dei migliori del peso leggero.

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Un evento ricco di emozioni

Il combattimento tra Parnasse e Hooker è stato uno dei momenti più attesi dell’evento. Molti avevano dubitato della decisione di far combattere Parnasse contro un avversario di alto livello, ma la sua performance ha smentito ogni preoccupazione. Il francese ha dimostrato una combinazione di potenza e strategia che ha lasciato senza parole il suo avversario. La sua vittoria ha anche aperto la porta a nuove opportunità, come la possibilità di affrontare uno dei suoi idoli, Max Holloway. Nonostante la vittoria di Parnasse, l’evento ha visto anche altre prestazioni di interesse. Axel Sola, ad esempio, ha sconfitto Fares Ziam con un KO tecnico al primo round, mentre Losene Keita ha dato una prova di forza con un KO al primo round contro Muhammad Naimov. Questi risultati hanno reso l’evento un successo per il pubblico e per i fan delle MMA.

Un futuro promettente

La vittoria di Parnasse ha segnato l’inizio di una carriera in UFC che promette molto. Il francese, che ha già vinto titoli in KSW, ha dimostrato di essere in grado di competere a livello internazionale. La sua performance ha anche suscitato interesse per il futuro, con molti che vedono in lui un candidato per il titolo del peso leggero. La sua vittoria ha anche aperto la porta a nuove sfide, come la possibilità di affrontare Max Holloway, uno dei migliori del peso leggero.

Il debutto di Parnasse in UFC è stato un momento di grande importanza per il mondo delle MMA. La sua vittoria ha dimostrato che il francese è pronto a competere a livello mondiale e ha suscitato attenzione internazionale. La sua performance ha anche reso evidente il potenziale di nuove stelle che potrebbero emergere nel prossimo futuro.