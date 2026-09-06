Sara Errani e Lilli Tagger eliminati al secondo turno dagli USA Dabrowski/Stefani

Sara Errani e Lilli Tagger giocano contro Dabrowski e Stefani agli US Open 2026

Una sconfitta al secondo turno per la coppia azzurra

Sara Errani e Lilli Tagger hanno ceduto al secondo turno degli US Open 2026 a Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, numero 2 del seeding. La partita, giocata sul Court 11 di New York, si è conclusa con un punteggio di 6-2, 7-5, in un’ora e 28 minuti. La differenza è emersa soprattutto nella gestione degli scambi e delle occasioni importanti, con la coppia canadese-brasiliana che ha dominato la partita con una serie di break e una gestione efficace del servizio. Le statistiche hanno sottolineato un divario significativo.

Le statistiche hanno confermato il vantaggio della coppia vincitrice. Dabrowski e Stefani hanno vinto il 65% dei punti con la prima di servizio, mentre Errani e Tagger hanno registrato un 78% di successo su questa fase. Ancora più significativo il rendimento sulla seconda di servizio: 68% di punti vinti per la coppia vincitrice contro il 38% del binomio italo-austriaco. Le avversarie hanno sfruttato solo due delle sei opportunità create, fermandosi al 33%.

Un’azione di qualità e una reazione d’orgoglio

Nel secondo set, Errani e Tagger hanno aumentato la qualità della prima di servizio e hanno cominciato a giocare con maggiore continuità. La diciottenne austriaca, seguita a bordo campo da Francesca Schiavone, ha contribuito a tenere in equilibrio il confronto, mentre l’esperienza di Errani ha permesso alla coppia di restare agganciata alle avversarie nei momenti di maggiore pressione. Il set è diventato una sequenza di continui ribaltamenti, con quattro break complessivi e un equilibrio che si è protratto fino al 5-5.

Il break decisivo ha cambiato il corso della partita.

Proprio quando la frazione sembrava destinata a decidersi al fotofinish, Dabrowski e Stefani hanno alzato nuovamente il livello. Il break ottenuto nell’undicesimo game ha rappresentato la svolta definitiva: la coppia numero 2 del torneo ha poi mantenuto il servizio e chiuso 7-5, completando il successo dopo circa un’ora e mezza di gioco. Le statistiche evidenziano il divario nei punti che contavano maggiormente: Dabrowski e Stefani hanno conquistato 70 punti complessivi contro i 56 di Errani e Tagger e hanno trasformato cinque delle otto palle break avute a disposizione, con una percentuale del 62%.

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La partita si è sviluppata su un equilibrio costante, con quattro break complessivi. Le avversarie hanno sfruttato solo due delle sei opportunità create. Il rendimento sulla seconda di servizio ha segnato un divario significativo. Per Errani e Tagger, la sconfitta rappresenta un altro passo avanti nel loro percorso nel doppio femminile, ma anche un’indicazione del livello di competitività raggiunto da altre squadre.