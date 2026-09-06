Jamie Vardy si trasferisce al Burnley: il veterano continua a giocare in Championship

Jamie Vardy, 39 anni, firma con il Burnley in Championship dopo aver giocato in Serie A

Jamie Vardy, attaccante inglese di 39 anni, ha annunciato il suo trasferimento al Burnley, club della Championship, la Seconda Divisione inglese. Dopo aver giocato per la Cremonese in Serie A, il veterano ha scelto di proseguire la sua carriera in un contesto meno esigente ma con una forte tradizione. La decisione è stata annunciata ufficialmente dal club, che ha dichiarato di essere felice di averlo a bordo per la stagione in corso. Vardy ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo, sottolineando il legame con la città e i tifosi.

Un passo naturale per un giocatore di esperienza

Vardy, noto per la sua capacità di segnare in momenti cruciali, ha vissuto una carriera eccezionale, con numeri significativi in diverse squadre. La scorsa stagione, ha realizzato 7 gol in 29 partite con la Cremonese, dimostrando ancora una volta la sua capacità di contribuire al successo della squadra. Il suo arrivo al Burnley rappresenta un passo naturale per un giocatore che ha dimostrato di poter competere a livelli elevati anche a un’età avanzata. Il Burnley, storico club inglese, ha espresso un forte interesse per Vardy, che ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo. “Questo club ha una vera storia e tifosi appassionati che meritano un team che li rappresenti”, ha dichiarato il giocatore. La sua motivazione è chiara: “Tengo molto a saltare in campo e aiutare il team a procedere nella direzione giusta”. La scelta di unirsi al Burnley riflette non solo la sua volontà di continuare a giocare, ma anche il suo legame con la città e i tifosi.

Un futuro in Championship

La decisione di Vardy di proseguire la sua carriera in Championship segna un momento importante nella sua vita professionale. Nonostante l’età, il giocatore ha dimostrato di poter ancora dare il suo contributo al calcio. Il Burnley, con la sua tradizione e la sua passione, è un ambiente ideale per un calciatore che ha sempre dato il massimo. La stagione in corso rappresenterà un’ultima opportunità per Vardy di lasciare un segno nel calcio inglese, anche se in un contesto diverso rispetto a quello della Premier League.

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Il trasferimento di Vardy al Burnley rappresenta un passo naturale per un giocatore che ha sempre dato il suo meglio. Il club, con la sua storia e la sua passione, è un ambiente ideale per un calciatore che ha dimostrato di poter competere a livelli elevati anche a un’età avanzata. La stagione in corso sarà un’ultima opportunità per Vardy di lasciare un segno nel calcio inglese, anche se in un contesto diverso rispetto a quello della Premier League.

Jamie Vardy, 39 anni, firma con il Burnley in Championship.

Ha giocato in Serie A con la Cremonese.

Ha realizzato 7 gol in 29 partite.

Il Burnley ha espresso un forte interesse per il giocatore.

La scelta di Vardy di proseguire la sua carriera in Championship rappresenta un passo naturale per un giocatore che ha sempre dato il suo meglio. Il Burnley, con la sua storia e la sua passione, è un ambiente ideale per un calciatore che ha dimostrato di poter competere a livelli elevati anche a un’età avanzata. La stagione in corso sarà un’ultima opportunità per Vardy di lasciare un segno nel calcio inglese, anche se in un contesto diverso rispetto a quello della Premier League.