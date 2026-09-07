Giorgia Sottana critica arbitraggio e narrazione Usa dopo Italia-USA ai Mondiali 2026

Giorgia Sottana, ex giocatrice azzurra e voce di critica nel mondo del basket femminile, ha espresso le sue opinioni dopo la partita tra Italia e Stati Uniti ai Mondiali di basket femminile 2026. La giocatrice, che ha seguito la gara attraverso i contenuti pubblicati sui social, ha condiviso una lettura senza filtri della partita, mettendo in luce alcune decisioni arbitrali e la narrazione esterna sulle squadre coinvolte. La partita, giocata a Berlino, ha visto l’Italia rimanere in partita fino all’ultimo, chiudendo il primo quarto in svantaggio di 11 punti e poi recuperando gradualmente la distanza. La squadra di Andrea Capobianco ha sfiorato l’impresa, perdendo per 55-52, ma ha dimostrato una solidità che ha suscitato apprezzamenti.

Arbitraggio e contestazioni

La critica di Sottana si è concentrata soprattutto sull’arbitraggio, che ha suscitato polemiche nel finale. Tra le decisioni contestate, il fallo in attacco fischiato a Cecilia Zandalasini a circa tre minuti dalla sirena e il contatto al volto subito dalla stessa azzurra nell’ultima azione, non sanzionato dagli arbitri. Sottana ha espresso la sua insoddisfazione, sottolineando come le ragazze non possano dire apertamente ciò che pensano a causa del politically correct. “Visto che non si può dire per il politically correct, lo dico io”, ha scritto, aggiungendo che l’arbitraggio ha “fatto un pelo cagare”. Tuttavia, l’ex azzurra ha precisato di non voler attribuire la sconfitta alla terna arbitrale, riconoscendo che la partita è comunque giocata e che le scelte corrette devono essere fatte.

Valutazione della squadra USA

La critica di Sottana non si è fermata all’arbitraggio, ma ha anche riguardato la narrazione esterna sulle squadre statunitensi. L’ex azzurra ha osservato come gli Stati Uniti, pur essendo la squadra più forte del torneo, abbiano mostrato una mancanza di comprensione del concetto di squadra. “Sono due ore che guardo video di americani che cercano di spiegare come sia possibile che a momenti perdano contro l’Italia. E più li guardo, più penso: non capite davvero un cazzo di cosa voglia dire squadra”, ha scritto. Sottana ha sottolineato come la squadra italiana si basi su organizzazione e intensità, compensando le percentuali offensive non brillanti con una coesione che ha messo in difficoltà una squadra con talento superiore in quasi ogni ruolo.

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La giocatrice ha anche citato alcune protagoniste della prestazione italiana, come Cubaj e Santucci, per spiegare il valore della squadra. “Poi ti scontri contro Cubaj, o contro Santucci, che venderebbe anche sua madre per recuperare un pallone. O Madera, che per fare un contropiede spinge il cuore un po’ più in là. E così per tutte le altre. Bello il talento, eh. Ma la squadra di più”, ha concluso. La sua critica si estende anche alle immagini mostrate dopo la partita, che, secondo Sottana, non mostrano tutte le angolazioni del contesto. “E visto che fate vedere tutte le angolazioni del flop (non flop), fate vedere anche questa. Una manata su un occhio richiede una frazione di secondo, non sette ore di contatto”, ha aggiunto.

Nonostante le polemiche, il giudizio sull’Italia resta nettamente positivo. Sottana ha espresso apprezzamento per la solidità dimostrata dalle ragazze, ritenendo che questa caratteristica possa fare ben sperare per le prossime partite. La sua lettura della partita, seppur critica, è comunque costruttiva e mirata a evidenziare le differenze nella concezione del gioco tra le due squadre. La sua voce, seppur forte, rimane un commento esterno ma significativo, che mette in luce aspetti spesso trascurati nel dibattito sportivo.