Del Potro celebra Alcaraz: “È il miglior tennista attualmente in circolazione”

Del Potro elogia Alcaraz durante l’US Open, sottolineando le sue qualità uniche rispetto a Sinner

Il tennista argentino Juan Martín Del Potro ha espresso un forte apprezziamento per il talento di Carlos Alcaraz, definendolo il miglior tennista attualmente in circolazione. La dichiarazione, fatta durante l’US Open 2026, ha suscitato interesse nel mondo del tennis, soprattutto per il confronto tra Alcaraz e Jannik Sinner, due dei migliori giocatori del momento. Del Potro, presente a New York come opinionista per ESPN Latina, ha sottolineato le caratteristiche uniche del spagnolo, che lo distinguono da Sinner, con cui si contendono i titoli del Grande Slam e la leadership del ranking mondiale. Alcaraz è il giocatore più completo, afferma Del Potro, e la sua capacità di fare la differenza anche dopo un periodo lontano dalle competizioni lo rende un riferimento attuale.

Alcaraz: il riferimento del tennis mondiale

Del Potro ha definito Alcaraz “il giocatore più completo” e ha sottolineato la sua capacità di fare la differenza anche dopo un periodo lontano dalle competizioni. “Per me Alcaraz è il miglior tennista attualmente in circolazione”, ha dichiarato l’ex campione dell’US Open 2009. Secondo l’argentino, Alcaraz possiede una freschezza e una creatività che Sinner non ha, permettendogli di giocare e inventare situazioni in modo unico. Questo, a parere di Del Potro, lo rende un riferimento attuale del tennis mondiale, in grado di adattarsi a diversi contesti e di mantenere un livello elevato di prestazioni. Alcaraz ha una capacità di innovazione che lo distingue.

Una rivalità che definisce l’era moderna

La rivalità tra Alcaraz e Sinner rappresenta, secondo Del Potro, il principale duello del tennis contemporaneo. I due giocatori, con caratteristiche profondamente diverse, si contendono non solo i titoli del Grande Slam, ma anche la leadership del ranking mondiale. Mentre Sinner si avvicina a un stile simile a quello di Novak Djokovic, con una solidità fisica e una rapidità notevoli, Alcaraz si distingue per la sua esplosività creativa e la varietà di gioco. Queste differenze, a parere di Del Potro, rendono la loro competizione un’esperienza unica e affascinante per gli appassionati.

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Del Potro ha anche parlato dei connazionali impegnati a New York, come Francisco Cerúndolo e Tomás Martín Etcheverry, individuando in loro i principali esponenti della nuova generazione argentina. L’argentino ha espresso fiducia nella capacità di questi giocatori di fare risultati, sottolineando l’importanza di un buon tabellone e di un gioco di alta qualità. “Il tennis argentino ha una buona generazione di giocatori”, ha concluso Del Potro, sperando che possano raggiungere risultati significativi nel corso del torneo.