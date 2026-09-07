Italia tenta di far falire Usa con un gesto drastico al Mondiale di Balonmano Femminile

Atleta italiana si colpisce all’occhio per far segnare una fallo al Mondiale di Balonmano Femminile

La squadra italiana di balonmano femminile ha tentato di far cadere la potente squadra statunitense durante il Mondiale 2026, con un gesto drastico che ha suscitato dibattito. Nel match decisivo, Cecilia Zandalasini, giocatrice italiana, ha cercato di forzare una fallo su Young, giocatrice statunitense, ma gli arbitri non hanno segnato la penalità. Dopo la mancata fallo, Zandalasini ha tentato di colpirla stessa all’occhio per far registrare un fallo, ma l’azione non è riuscita. La squadra italiana ha perso 52-55 contro gli USA, che mantengono il loro record di imbattibilità negli ultimi 20 anni (69-0).

Un gesto controverso in campo

La ripetizione del momento chiave ha rivelato che Zandalasini si è colpita volontariamente all’occhio per cercare di far registrare un fallo. L’azione, pur non essendo riuscita, ha suscitato reazioni tra i giocatori e i tifosi. L’arbitro non ha però segnato la penalità, e la squadra italiana ha perso il match. Il gesto, pur se non riuscito, ha messo in luce la tensione e la determinazione della squadra italiana nel confronto con una squadra considerata dominante.

Un record ininterrotto per gli USA

La vittoria degli USA contro l’Italia conferma il loro dominio nel settore del balonmano femminile. Con il risultato di 52-55, gli USA mantengono il loro record di imbattibilità negli ultimi 20 anni, un dato che sottolinea la loro superiorità tecnica e tattica. La squadra italiana, pur non riuscendo a vincere, ha dimostrato una resistenza notevole, ma non è riuscita a superare la forza degli USA. La partita ha visto anche un momento di tensione quando Zandalasini ha cercato di far registrare un fallo con un gesto drastico. L’azione, pur non essendo riuscita, ha suscitato commenti tra i giocatori e i tifosi. La squadra italiana, nonostante la sconfitta, ha mostrato una determinazione notevole, ma non è riuscita a rompere il record degli USA.

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Il momento in cui Zandalasini ha cercato di far segnare un fallo con un gesto drastico ha suscitato reazioni e dibattiti, ma non ha cambiato il risultato. La partita ha messo in luce la differenza tra le due squadre, ma anche la volontà di lottare fino all’ultimo minuto. La squadra italiana, nonostante la sconfitta, ha dimostrato una resistenza notevole, ma non è riuscita a superare la forza degli USA.

Cecilia Zandalasini tenta di far segnare un fallo con un gesto drastico.

Gli USA mantengono il loro record di imbattibilità.

La partita ha visto un momento di tensione e di gesti controversi.

La squadra italiana, nonostante la sconfitta, ha dimostrato una resistenza notevole, ma non è riuscita a superare la forza degli USA. Il momento in cui Zandalasini ha cercato di far registrare un fallo con un gesto drastico ha suscitato reazioni e dibattiti, ma non ha cambiato il risultato. La partita ha messo in luce la differenza tra le due squadre, ma anche la volontà di lottare fino all’ultimo minuto.