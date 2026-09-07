Matilde Villa: “Siamo state forti mentalmente, con la Cina sarà completamente diversa”

Squadra italiana di basket femminile dopo la partita contro gli USA, con Matilde Villa che commenta la preparazione per la prossima sfida contro la Cina

La squadra italiana di basket femminile, dopo una partita intensa contro gli Stati Uniti ai Mondiali 2026, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto e ottimismo per la prossima sfida contro la Cina. La giocatrice Matilde Villa, in una intervista post-partita, ha sottolineato l’impegno e la capacità di adattamento della squadra, riconoscendo le difficoltà incontrate ma anche la forza mentale dimostrata. La squadra, che ha sfiorato un risultato storico, si prepara ora a fronteggiare una nuova sfida, con la Cina, in un contesto che richiede ulteriore concentrazione e adattamento.

Adattamento e resilienza in campo

Matilde Villa ha riconosciuto le difficoltà iniziali di fronte alla fisicità e al modo di giocare degli Stati Uniti, ma ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato una forte capacità di adattamento. “Ovviamente all’inizio abbiamo un po’ subito questa loro fisicità, questo loro modo di vedere la partita e le situazioni, e abbiamo sofferto un po’”, ha detto la giocatrice. Tuttavia, ha aggiunto, “penso che siamo state molto forti mentalmente riuscendo ad adattarci in tutte le situazioni”. Questa resilienza, secondo Villa, è stata un fattore chiave per la performance della squadra.

La squadra ha mostrato una grande capacità di reazione, nonostante le difficoltà iniziali. “Siamo state forti mentalmente ad adattarci in ogni situazione”, ha dichiarato Villa. Questo atteggiamento di adattamento e determinazione ha permesso alle ragazze di rimanere in partita e di sfiorare un risultato storico. La preparazione per la prossima sfida, contro la Cina, dovrà tenere conto di questa capacità di reazione.

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Preparazione per la prossima sfida

La prossima partita, contro la Cina, rappresenta un ulteriore test per la squadra azzurra. “Con la Cina sarà completamente diversa”, ha dichiarato Villa, sottolineando le differenze tra le due squadre. La giocatrice ha sottolineato l’importanza di sfruttare la velocità e la capacità di adattamento per affrontare una squadra con una fisicità simile ma con un approccio diverso. “L’importante è scendere in campo con la massima concentrazione, affrontare bene la partita e andare”, ha concluso. La squadra, dopo la partita contro gli USA, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto e ottimismo per la prossima sfida. “Penso che anche l’Italia sarà orgogliosa di noi”, ha detto Villa, riconoscendo l’importanza del momento e la responsabilità che accompagna la squadra. La preparazione per la prossima partita, in un contesto di alta tensione, sarà cruciale per il proseguo del torneo.

La squadra italiana di basket femminile ha sfiorato un risultato storico contro gli Stati Uniti.

Matilde Villa ha sottolineato la forza mentale e l’adattamento della squadra.

La prossima sfida contro la Cina richiederà ulteriore concentrazione e adattamento.

La squadra, dopo la partita contro gli USA, si prepara a fronteggiare una nuova sfida, con la Cina, in un contesto che richiede ulteriore concentrazione e adattamento. La preparazione per la prossima partita, in un contesto di alta tensione, sarà cruciale per il proseguo del torneo. La squadra, dopo la partita contro gli USA, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto e ottimismo per la prossima sfida.