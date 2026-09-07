Roma City vince con Doino in panchina dopo un’ottima prova tattica

Roma City vince con Doino in panchina, un’ottima prova tattica e di carattere

Il Roma City ha vinto con un risultato di misura ma pieno di passione, grazie a una prova tattica e di carattere che ha visto il presidente-allenatore Tonino Doino in panchina. La vittoria, ottenuta contro il Roccasecca del Girone B del campionato di Eccellenza Laziale, ha confermato l’impegno e la determinazione del club capitolino, che ha saputo rispondere alla sfida con una prestazione autorevole e senza mai andare in difficoltà in nessun reparto.

Un’esperienza inedita per Doino

Il presidente italo-americano, da ieri anche in panchina, ha vestito a sorpresa i panni del coach dopo la crisi tecnica che aveva portato all’esonero dell’allenatore pochi giorni prima del debutto in campionato. Una decisione di cui la squadra ha subito beneficiato, dimostrando come il metodo Doino possa continuare a crescere e ad andare, anche in contesti di emergenza. Il tecnico debuttante ha modificato più volte il sistema di gioco, adottando un 3-5-2 duttile che ha permesso alla squadra di mantenere una tenuta difensiva solida e reattiva.

Un centro sportivo in continua evoluzione

Il successo del Roma City non è solo un risultato di campo, ma anche un ulteriore passo avanti per il Riano Athletic Center, il centro sportivo rigenerato dagli investimenti di Mister Tonino negli ultimi anni. Il centro sportivo si è arricchito ulteriormente con la riattivazione della bellissima piscina olimpionica, che ha completato l’area fitness allestita attorno a una palestra di oltre mille metri quadrati, costruita insieme all’area Hospitality nei quaranta ettari dell’impianto situato sulla Tiberina. La piscina, di cui il territorio usufruisce già da circa un anno, rappresenta un ulteriore tassello per il progetto di sviluppo che ha visto il club capitolino diventare un fiore all’occhiello dello sport romano. Inoltre, è in fase di ideazione e progettazione un campo di foot golf con 18 buche, che nascerà in una logica moderna di sport e benessere.

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Un impegno che va oltre il calcio

Il metodo Doino non si limita al campo: dopo aver tenacemente messo in sicurezza l’impianto con ambulanze anche durante le gare del settore giovanile, ha organizzato corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) con cicli di formazione teorica e pratica per intervenire in caso di arresto cardiaco. Questo impegno dimostra come il club non si limiti al calcio, ma si prenda cura del benessere della comunità.

La vittoria del Roma City, ottenuta con un gol di Contini al quinto minuto di gioco del secondo tempo, ha visto la squadra rispondere alla grande, nonostante una serie di errori negli ultimi metri che avrebbero potuto rendere la vittoria decisamente più netta. La compagine arancione, orchestrata in difesa dall’esperto portiere Giordano e organizzata in mezzo al campo dagli ottimi Guarino e Vazquez, nonché da Minnocci, ha fornito una prestazione autorevole e senza mai andare in difficoltà in nessun reparto.