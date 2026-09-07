Mohamed Soudassi torna in pista con un tempo di 45.46 sui 400 metri

Atleta in pista dopo un ritorno con un tempo di 45.46 sui 400 metri

Il 6 settembre 2026, Mohamed Soudassi ha fatto il suo ritorno in pista a Cuneo, dove ha corso i 400 metri in 45.46, segnando il secondo tempo della sua carriera e non lontano dal personale di 45.10 stabilito ai Campionati Italiani U23 nel mese di luglio. L’atleta, noto per aver contribuito al trionfo della 4×400 agli Europei di Birmingham, ha scelto di tornare in gara dopo un periodo di riposo, dimostrando la sua determinazione e la sua capacità di rimettersi in gioco. Il risultato, ottenuto in condizioni di vento nullo, rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua stagione, che si sta dimostrando molto promettente.

Un ritorno in pista con numeri di prestigio

Il ritorno di Soudassi a Cuneo ha suscitato interesse tra gli appassionati di atletica, soprattutto per il tempo registrato sui 400 metri. Il 45.46, pur non superando il personale di 45.10, è un risultato significativo, che conferma la sua capacità di mantenere un livello elevato di prestazione. L’atleta, noto per la sua partecipazione nella staffetta 4×400, ha dimostrato di essere in forma e di aver mantenuto la sua concentrazione durante la prova. Il tempo ottenuto è stato registrato in condizioni di vento nullo, un fattore che ha contribuito a rendere il risultato ancora più rappresentativo.

Nonostante il focus su Cuneo, la stagione di Soudassi ha visto anche altri momenti di rilievo. A Brescia, durante il Trofeo Sandro e Gabre Calvesi, l’atleta ha partecipato a una gara di interesse nazionale, dove si sono registrati altri risultati di spessore. Tra i protagonisti del meeting, Alexandra Almici ha migliorato il suo tempo sui 800 metri, imponendosi in 2:01.05, un progresso di oltre un secondo. Anche se non è stato il momento di Soudassi, il contesto generale ha evidenziato l’alto livello di competizione che si svolge in Italia, con atleti che si stanno preparando al meglio per le prossime competizioni internazionali.

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Altri risultati di spessore in pista

Al di fuori della pista, il mondo dell’atletica ha visto altri risultati di interesse. A Rieti, Filippo Randazzo ha corso i 100 metri in 10.39 con vento nullo, un tempo che conferma la sua posizione tra i migliori atleti italiani. In Lombardia, Samuele Baldi ha eguagliato il suo personale all’aperto nel salto in lungo, raggiungendo i 7.71 metri con un vento contrario di 0,2 m/s. Questi risultati, sebbene non direttamente legati a Soudassi, testimoniano l’alto livello di preparazione degli atleti italiani in vista delle competizioni internazionali.

Il ritorno di Soudassi a Cuneo rappresenta un momento importante nella sua carriera, un’occasione per dimostrare la sua capacità di mantenere un livello elevato di prestazione. Il tempo di 45.46 sui 400 metri è un segnale positivo, che potrebbe portare a nuove opportunità in vista delle prossime competizioni. L’atleta, noto per la sua determinazione e la sua capacità di rimettersi in gioco, continua a fare parlare di sé, confermando la sua posizione tra i migliori atleti italiani.

Il tempo di 45.46 è un segnale di continuità e di forza.

La stagione di Soudassi si sta dimostrando molto promettente.