Scott McLaughlin chiude la stagione con una vittoria spettacolare a Laguna Seca

Scott McLaughlin vince la gara di chiusura della stagione IndyCar a Laguna Seca

Il 6 settembre 2026, Scott McLaughlin ha chiuso in bellezza la stagione della NTT IndyCar Series, vincendo la gara di chiusura al WeatherTech Raceway Laguna Seca. Il pilota neozelandese, in sella alla Honda #3 di Penske, ha dominato la prova, conquistando il suo ottavo successo in carriera dopo una stagione segnata da alti e bassi. La vittoria, ottenuta dalla pole position, ha messo fine a una serie di risultati non sempre soddisfacenti per il campione del Repco Supercars Championship. La gara, caratterizzata da una sola caution, ha visto McLaughlin regolare Kyle Kirkwood e Alexander Rossi, chiudendo con un vantaggio significativo.

vittoria in casa

La vittoria di McLaughlin ha rappresentato un momento di riconciliazione con la pista di Laguna Seca, dove ha vinto in precedenti occasioni. Il pilota ha saputo gestire al meglio la strategia e la gestione del gomma, dimostrando una padronanza della vettura che ha lasciato senza risposta i suoi avversari. La Honda #10 del Chip Ganassi Racing, guidata da un pilota catalano, ha tentato una strategia alternativa ma non ha pagato, finendo in ottava posizione. La gara ha visto anche un contatto tra Dennis Haugher e Sting Ray Robb al via, che ha causato la sola caution della prova.

un campione in forma

McLaughlin, noto per la sua capacità di rimontare in gara, ha dimostrato ancora una volta di essere un pilota in forma. Dopo aver vinto il titolo piloti in precedenti stagioni, il neozelandese ha saputo mantenere la concentrazione fino all’ultimo giro, superando anche i migliori della categoria. La sua vittoria ha messo in luce la sua capacità di gestire le pressioni e di mantenere un livello di prestazioni costante. Anche se Alex Palou, cinque volte campione della serie, ha tentato di fare la differenza, non è riuscito a metterlo in difficoltà.

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Felix Rosenqvist #60 ha chiuso in quarta posizione, salutando la Meyer Shank Racing con un quarto posto finale. La stagione 2026 si chiude con un successo che conferma la forza di McLaughlin, ma anche la competitività della categoria. La NTT IndyCar Series si prepara ora a una lunga pausa invernale, con l’opening round in programma a St. Petersburg il 7 marzo 2027. Solo John Watson ha fatto meglio di McLaughlin in questa stagione, ma il neozelandese ha dimostrato di essere in grado di chiudere in modo spettacolare.

McLaughlin ha vinto la gara di chiusura della stagione

La vittoria è arrivata dalla pole position

McLaughlin vince a Laguna Seca

Una sola caution ha caratterizzato la gara

McLaughlin chiude la stagione in bellezza