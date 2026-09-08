Australia ai Mondiali 2026: due stelle WNBA da tenere d’occhio per l’Italia

Squadra australiana in campo ai Mondiali 2026, con giocatrici WNBA, sfida all’Italia

L’Italia, dopo la sconfitta con la Cina nell’ultima partita del girone, si prepara a affrontare l’Australia ai Mondiali di basket femminile 2026. La squadra australiana, conosciuta come Opals, è considerata una delle più competitive del torneo e si presenta con due stelle WNBA che potrebbero mettere in difficoltà le azzurre. La partita, in programma mercoledì sera, sarà un test importante per l’Italia, che si presenta da sfavorite nello spareggio da dentro o fuori con in palio l’accesso ai quarti di finale.

Un team solido e abituato a vincere

Le Opals occupano il terzo posto del ranking FIBA, con un record di sei medaglie nelle ultime sette edizioni della Coppa del Mondo, tra cui l’oro del 2006. La squadra, guidata dal tecnico Sandy Brondello, ha richiamato circa metà del gruppo che ottenne il bronzo olimpico a Parigi 2024, perdendo solamente contro gli Stati Uniti in semifinale. L’Australia, seconda classificata nel gruppo C dopo il ko nello scontro diretto con il Belgio, si presenta con un roster di alto livello, incluso il talento Ezi Magbegor, All-Star WNBA nel 2023, e Alanna Smith, entrata nel primo quintetto difensivo WNBA nel 2025.

Due stelle WNBA da tenere d’occhio

La squadra australiana si affida a giocatrici di alto livello, tra cui Stephanie Talbot, Jade Melbourne e Alex Fowler, vincitrice dell’Asia Cup 2025. La mancanza della veterana Sami Whitcomb, inserita nel quintetto ideale del pre-mondiale di Istanbul, non ha ridotto la qualità del team. L’Australia, con un’esperienza consolidata in competizioni internazionali, si presenta come una minaccia seria per l’Italia, che dovrà fare i conti con un avversario abituato a competere per il podio ai Mondiali e ai Giochi Olimpici. Le azzurre, con Matilde Villa e Cecilia Zandalasini in campo, dovranno affrontare una squadra solida e ben organizzata. La partita contro l’Australia rappresenta un test cruciale per l’Italia, che si presenta da sfavorite ma con la possibilità di ribaltare la situazione. La sfida, in programma mercoledì sera, sarà un’occasione per dimostrare la forza e la determinazione delle azzurre in un torneo che ha visto la squadra italiana affrontare sfide difficili nel girone.

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Le Opals si presentano con un roster di alto livello, tra cui giocatrici WNBA. La mancanza di Sami Whitcomb non ha ridotto la qualità del team australiano. La squadra australiana ha vinto sei medaglie in sette edizioni della Coppa del Mondo. L’Italia dovrà fare i conti con un avversario abituato a competere per il podio. La partita di mercoledì sera sarà un momento chiave per la squadra azzurra, che cercherà di superare un test difficile e di proseguire il suo percorso ai Mondiali 2026.

Le Opals si presentano con un roster di alto livello, tra cui giocatrici WNBA.

L’Italia dovrà affrontare una squadra abituata a competere per il podio.

La partita contro l’Australia è un test cruciale per l’Italia ai Mondiali 2026.

Con un ranking FIBA di terza posizione e un record di successi internazionali, l’Australia si presenta come una delle squadre più competitive del torneo. L’Italia, pur con le sue qualità, dovrà fare i conti con un avversario che ha dimostrato di essere in grado di vincere in contesti di alto livello. La sfida di mercoledì sera sarà un momento chiave per la squadra azzurra, che cercherà di superare un test difficile e di proseguire il suo percorso ai Mondiali 2026.