Fermín: “Le burla su di me mi fecero dubitare di me stesso”

Un giocatore di calcio racconta le sue esperienze di bullismo e come ha superato le situazioni difficili grazie al sostegno della famiglia e degli amici

Fermín López, centrocampista del FC Barcelona, ha parlato apertamente del bullismo che ha subìto durante la sua adolescenza, causando dubbi su di sé e un senso di inferiorità. Le burla su la sua bassa statura e il suo fisico lo hanno messo in difficoltà, ma grazie al sostegno della famiglia e del gruppo di La Masía, ha trovato la forza per superare le situazioni difficili. Oggi, il giocatore si impegna attivamente nella lotta contro il bullismo, condividendo il suo testimonio in un progetto della Fondazione ColaCao.

Le burla e il senso di inferiorità

Fermín ha spiegato come le burla su la sua statura e il suo fisico lo hanno reso a volte inquieto e incerto su di sé. “A volte dudavo di me stesso perché pensavo di non potere competere con i miei compagni”, ha detto. Tuttavia, non ha mai dubitato della sua carriera, ma ha sperimentato un momento di frustrazione e inquietudine. Le burla, come “Fermín, el pequeñín”, lo hanno reso consapevole del fatto che essere piccolo non significa necessariamente sentirsi inferiore.

Le burla possono generare inquietudine e insegurità, ma non devono definire una persona.

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Il sostegno della famiglia e del gruppo

Il sostegno della famiglia e del gruppo di La Masía ha giocato un ruolo fondamentale nel superare il bullismo. Fermín ha ricordato come i suoi genitori e i compagni di squadra lo hanno aiutato a trovare la forza per continuare a giocare e a credere in se stesso. “La famiglia mi ha dato la positività necessaria per superare la situazione”, ha spiegato. Inoltre, il gruppo di La Masía, con i suoi educatori e compagni, ha creato un ambiente familiare che lo ha supportato in modo significativo.

Il giocatore ha anche sottolineato l’importanza di condividere i propri problemi con chi si ama, per non rimanere isolati. “Devi esternizzare i pensamenti negativi perché la gente vicina ti possa aiutare”, ha detto. Questo approccio ha aiutato Fermín a non sentirsi solo e a trovare un senso di appartenenza. Le burla lo hanno reso consapevole del fatto che essere piccolo non significa necessariamente sentirsi inferiore. Ha anche sottolineato come i riferimenti di Messi e Iniesta lo abbiano aiutato a credere in se stesso, mostrandogli che il fisico non è un limite. Il bullismo è una lacra che colpisce migliaia di ragazzi. Secondo alcuni studi, nel 2025 in Spagna il 12,3% degli studenti ha subìto bullismo. Fermín ha espresso la sua convinzione che il bullismo sia un problema strutturale che richiede un impegno collettivo per essere combattuto. “Tutti devono lavorare insieme: famiglia, scuola, club e società”, ha detto.

Ha anche spiegato come le reti sociali possano essere un’arma a doppio taglio, aumentando la visibilità del problema ma anche amplificando le burla. “Le reti sociali possono essere molto dannose per il bullismo”, ha affermato. Per questo, Fermín ha sottolineato l’importanza dell’empatia e del rispetto, invitando a mettersi nei panni dell’altro. Il giocatore ha anche condiviso il suo consiglio ai ragazzi che vivono situazioni simili: “Non dubitare di te stesso e cerca sempre il sostegno di chi ti vuole bene”. Queste parole, semplici ma profonde, rappresentano un messaggio di speranza e di coraggio per chi si trova in situazioni difficili.

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