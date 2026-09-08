Roberta Picchi rinnova contratto con il Como dopo diagnosi di cancro al seno

Giocatrice di calcio femminile in trattamento per cancro al seno, con supporto del club

Il Como 1907 femminile ha rinnovato il contratto di Roberta Picchi, attaccante in forza alla squadra, dopo la sua diagnosi di cancro al seno. La notizia è emersa in seguito a un comunicato ufficiale del club, che ha espresso sostegno e vicinanza alla giocatrice. Picchi, 34 anni, ha ricevuto la diagnosi durante un match con la squadra e ha iniziato un trattamento terapéutico in collaborazione con il team medico del club e con esperti specializzati. Il rinnovo del contratto, fino al termine della stagione 2027/28, rappresenta un gesto simbolico e concreto di supporto per la giocatrice, che si concentrerà ora sulla sua salute.

Supporto del club e privacy della giocatrice

Il Como ha espresso la sua solidarietà a Roberta Picchi e alla sua famiglia, garantendo loro l’assistenza necessaria. “Todo el Como 1907 se une a Roberta y a su familia, ofreciéndoles todo el apoyo necesario”, ha dichiarato il club. Inoltre, ha chiesto di rispettare la privacy della giocatrice, come confermato da un comunicato ufficiale. Picchi, che ha militato in squadre come Orobica Bergamo, Lumezzane e Verona prima di unirsi al Como, ha visto il club decidere di rinnovare il suo contratto non solo per il valore sportivo, ma anche per il sostegno morale e fisico che le è offerto.

Trattamento e futuro della giocatrice

Roberta Picchi, in forza al Como da un anno, ha iniziato il trattamento terapéutico in collaborazione con il team medico del club e con esperti specializzati. La diagnosi di carcinoma al seno ha portato alla decisione di allontanarla dai terreni di gioco per concentrarsi sulla sua salute. Il club ha sottolineato che la sua partecipazione al team è stata interrotta per permetterle di concentrarsi sulla sua recupero. “Pedimos que se respete su privacidad”, ha concluso il club, rafforzando l’impegno verso la sua persona.

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Il rinnovo del contratto di Roberta Picchi rappresenta un esempio di come il calcio femminile possa offrire supporto non solo sul campo, ma anche fuori di esso. La decisione del Como di rinnovare il contratto fino al 2028 dimostra un impegno concreto verso la salute e il benessere della sua giocatrice. La squadra, che ha visto la sua attaccante in campo durante la stagione 2026, ha scelto di rimanere al suo fianco anche in questa difficile fase della sua vita.

Roberta Picchi, 34 anni, in forza al Como da un anno

Diagnosi di cancro al seno durante un match

Rinnovo del contratto fino al 2027/28

Trattamento in collaborazione con esperti specializzati

La situazione di Roberta Picchi ha suscitato un forte interesse nel mondo del calcio femminile, con il club che ha sottolineato l’importanza del sostegno morale e fisico. Il trattamento, che si svolgerà in collaborazione con esperti specializzati, è un passo importante per la sua salute. Il Como, con la sua decisione di rinnovare il contratto, ha dimostrato un impegno non solo sportivo, ma anche umano, verso la sua giocatrice.

Il gesto del Como 1907 femminile rappresenta un esempio di come il calcio possa offrire supporto non solo sul campo, ma anche fuori di esso. La decisione di rinnovare il contratto di Roberta Picchi, nonostante la sua diagnosi, dimostra un impegno concreto verso la sua salute e il suo benessere. Il club ha espresso la sua vicinanza e il suo sostegno, rafforzando il legame tra squadra e giocatrice in un momento delicato della sua vita.