Palio della Quercia 2026: Nadia Battocletti e Andy Diaz in campo, diretta live in diretta

Atleti in pista durante il Palio della Quercia 2026, Nadia Battocletti e Andy Diaz in campo

Il Palio della Quercia 2026 si apre martedì 8 settembre con un programma ricco e un cast di atleti di alto livello. L’evento, che si svolgerà a Rovereto, è valido per il Continental Silver Tour e vedrà impegnati tantissimi atleti di livello mondiale. Tra i protagonisti si segnala Nadia Battocletti, che tornerà in campo nei 1500 metri femminili alle 22:00, dopo aver vinto la stessa gara nell’edizione 2025. Andy Diaz, invece, sarà in pedana alle 20:25 per il salto triplo, in cerca del primato mondiale. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in streaming su Rai Play, con la diretta live testuale su OA Sport.

La stella del meeting: Nadia Battocletti e Andy Diaz

Nadia Battocletti, la regina del mezzofondo europeo, tornerà in campo dopo un’assenza di alcuni mesi per prendersi la sua ultima gara in pista. La trentina, reduce dal record italiano di 3’57″54 a Bellinzona, affronterà Susan Ejore Sanders, Sarah Healy e le azzurre Ludovica Cavalli e Sintayehu Vissa. La sua partecipazione è attesa con grande interesse, soprattutto per il fatto che si tratta della sua ultima gara in pista prima del periodo di riposo. La gara dei 1500 metri femminili sarà uno degli appuntamenti più attesi del meeting.

Andy Diaz, invece, è in cerca del primato mondiale nel salto triplo. L’atleta, reduce dal 18,15 degli Europei di Birmingham, ha conquistato l’ennesimo diamante della sua carriera. In gara saranno presenti anche Andrea Dallavalle e Yasser Triki, che potrebbero fare la differenza nella competizione. Il salto triplo maschile, in programma alle 20:25, è uno degli eventi chiave del meeting.

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Un programma ricco di appuntamenti

Il programma del Palio della Quercia 2026 è estremamente fitto e include diverse discipline. Dopo il salto in lungo femminile alle 19:00 e il salto con l’asta femminile alle 19:35, si passerà al salto in alto maschile alle 20:00, con Stefano Sottile tra i più attesi. Alle 20:00 si terrà anche la finale B dei 100 metri femminili, mentre alle 20:20 si terrà la finale B degli 800 metri maschili. Alle 20:35 si terrà il getto del peso maschile, con Zane Weir, Nick Ponzio e il fortissimo giamaicano Rajindra Campbell in pedana.

Alle 20:40 si terrà il giro di pista femminile, con Anna Polinari e Alice Mangione in campo. Mentre alle 20:50, nei 400 metri maschili, Lorenzo Benati affronterà il campione olimpico e iridato Kirani James. La gara dei 400 metri maschili è uno degli appuntamenti più attesi del meeting.

La diretta live e le altre gare

La diretta live del Palio della Quercia 2026 sarà disponibile su OA Sport con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. Tra le altre gare in programma, si segnala la partecipazione di Gabrielle Thomas nei 100 metri femminili alle 21:00, con la statunitense tre volte oro olimpico a Parigi 2024. Saranno presenti anche Gloria Hooper e Alice Pagliarini, due atlete azzurre in forma. Alle 21:07 si terrà la gara maschile con Goldson e Walaza assoluti favoriti. Proseguendo il programma, si terranno gli 800 metri femminili alle 21:17, con Nigist Getachew, Anna Wielgosz e Noeli Yarigo tra le protagoniste, e gli 800 metri maschili alle 21:25, guidati dal keniano Laban Kipkorir Chepkwony e con gli azzurri Giovanni Lazzaro, Alessandro Casoni e Simone Valduga. Alle 21:35 si terrà la gara dei 110 ostacoli maschili con Jamal Britt, autore quest’anno di 12″86, secondo tempo mondiale stagionale.