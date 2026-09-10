La Coppa Sabatini si conferma in Francia con Cosnefroy, Pellizzari a 100 metri dal traguardo

Ciclisti francesi e italiani in azione durante la Coppa Sabatini a Peccioli, con Benoit Cosnefroy che vince a 100 metri dal traguardo

La 74esima edizione della Coppa Sabatini si è conclusa a Peccioli con un successo francese, grazie a Benôit Cosnefroy, che ha vinto la prova a 100 metri dal traguardo, superando Giulio Pellizzari, grande protagonista del finale. La corsa, lunga 197,6 km, ha visto la formazione di una fuga iniziale con Valentin Ferron e Samuele Zoccarato, ma è stato il gruppo principale a dominare la maggior parte del percorso. La vittoria di Cosnefroy, il ventiduesimo successo della sua carriera e il quinto della stagione, ha completato un podio francese con Clement Venturini e Romain Gregoire.

Una vittoria di forza e velocità

Benôit Cosnefroy, della UAE Emirates XRG, ha dimostrato una combinazione di forza e velocità che gli ha permesso di superare Giulio Pellizzari, che aveva animato la corsa nel finale. Pellizzari, della Red Bull Bora Hansgrohe, è stato ripreso a 100 metri dal traguardo, in difficoltà per lo sforzo negli ultimi metri. La vittoria di Cosnefroy ha segnato la nona vittoria straniera consecutiva nella Coppa Sabatini, un record che riflette la crescente competitività dei team esteri.

La vittoria di Cosnefroy ha completato un podio francese, con due atleti del paese vincitori.

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Un percorso ricco di sfide e momenti di tensione

Dopo pochi chilometri, si è formata una fuga con Valentin Ferron e Samuele Zoccarato, ma questa si è arrestata a 81 chilometri dal traguardo. A 50 chilometri dal traguardo, Samuele Battistella, Aleksandr Vlasov, Alex Molenaar e Filippo Megli hanno preso un gap sostanziale, affrontando da soli il muro di Peccioli. Sulla salita del primo dei tre giri del circuito finale, Giulio Pellizzari ha rompo gli indugi nel gruppo, raggiungendo Molenaar e Battistella, mentre Vlasov ha perso contatto dopo una caduta. Il gruppo sembrava aver ripreso Pellizzari prima dell’ultima salita, ma l’italiano ha tirato dritto fino a 100 metri dal traguardo. Da dietro, Cosnefroy ha scattato con forza, bruciando l’italiano e conquistando la vittoria. Pellizzari, nonostante la sconfitta, ha dimostrato una grande resistenza e capacità di tenere il passo con i migliori della categoria.

La vittoria di Cosnefroy ha segnato un momento di eccellenza per il ciclismo francese.

Il podio è stato completato con Clement Venturini e Romain Gregoire, entrambi francesi, che hanno chiuso la prova in modo solido. Christian Scaroni, della XDS Astana, ha conquistato il quarto posto, pur mancando il guizzo decisivo nel finale. La vittoria di Cosnefroy ha rafforzato la posizione della Francia nel ciclismo strada, con un record di vittorie straniere consecutive nella Coppa Sabatini.