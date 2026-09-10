Alessandro Romano sceglie l’Italia, Tresoldi rimane con la Germania Under 21

Alessandro Romano e Nicolò Tresoldi, due giocatori con passaporti doppio, scelgono nazionalità

Alessandro Romano ha scelto l’Italia, con l’ok della Fifa, e potrebbe essere convocato da Roberto Mancini a settembre per le sfide contro Belgio e Turchia, valide per la Nations League. Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari con formula di prestito con obbligo di riscatto, è in possesso del doppio passaporto svizzero e italiano. La decisione, arrivata nelle ultime ore, ha visto il giocatore comunicare alla Figc la sua scelta di rimanere con la squadra azzurra, dopo aver dato disponibilità a Mancini e a Ranieri.

Scelte di nazionalità e passaporti doppio

Romano, che ha giocato in Champions League con il Bruges, ha preferito l’Italia nonostante il passaporto svizzero. La Fifa ha dato il via libera alla sua decisione, permettendogli di essere già convocato a settembre. Al contrario, Nicolò Tresoldi, che ha il passaporto tedesco oltre a quello italiano, ha deciso di rimanere con la Germania Under 21. Nonostante avesse dato disponibilità a Mancini e a Ranieri, l’attaccante ha scelto di seguire la squadra tedesca, con cui andrà all’Europeo Under 21.

Un ripensamento dopo la Champions League

La decisione di Tresoldi è arrivata dopo un ripensamento nelle ultime ore, in seguito alla partita di Champions League tra Bruges e Aston Villa. L’attaccante ha comunicato alla Figc la sua scelta di rimanere con la Germania, con cui parteciperà all’Europeo Under 21. Questa scelta ha messo fine a una situazione di incertezza, in cui il giocatore aveva dato disponibilità a entrambe le nazionali. La scelta di Romano ha aperto la strada a una convocazione a settembre. La sua decisione, che ha visto un cambio di rotta rispetto a quanto annunciato in precedenza, ha rafforzato la sua posizione nella squadra azzurra. Tresoldi, invece, ha confermato la sua permanenza in Germania, con cui andrà all’Europeo Under 21.

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Entrambi i giocatori, con passaporti doppio, hanno fatto una scelta che riflette le loro preferenze personali. La situazione ha messo in luce come le scelte di nazionalità possano essere influenzate da fattori diversi, come la partecipazione a eventi internazionali o la disponibilità delle squadre. Romano e Tresoldi, pur avendo entrambi la possibilità di giocare per due nazionali, hanno optato per una via diversa, basata su preferenze e opportunità. Romano ha trovato il consenso della Fifa per la sua scelta italiana, mentre Tresoldi ha confermato la sua permanenza in Germania. Entrambi i giocatori, con passaporti doppio, hanno fatto una scelta che riflette le loro preferenze personali e le opportunità offerte dalle rispettive squadre nazionali.