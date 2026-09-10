Francia domina la Cina e si qualifica per le semifinali del Mondiale 2026

Squadre di basket femminile in azione, Francia e Cina in campo durante un match del Mondiale 2026

La Francia ha dominato la Cina per 61-90 nel quarto di finale del Mondiale 2026, garantendosi un posto nelle semifinali. La partita, giocata a Berlino, ha visto una prestazione di alto livello delle transalpine, che hanno controllato la partita fin dall’inizio. La squadra, allenata da Jean Aimé Toupané, ha dimostrato una gestione ottimale del gioco, con un vantaggio costante che si è ampliato nel corso del match. La vittoria permette alla Francia di proseguire il suo percorso ai Mondiali, che si concluderanno domenica con le semifinali contro Belgio o Germania.

Una prestazione dominante delle transalpine

La Francia ha imposto il proprio gioco fin dalle prime fasi, con un controllo della partita che ha reso difficile per la Cina di reagire. Le giocatrici francesi, guidate da Marine Johannes e Gabby Williams, hanno mostrato una coerenza e una capacità di attacco che hanno messo in difficoltà la squadra cinese. La differenza di qualità si è fatta sentire, con la Francia che ha segnato in modo costante e ha limitato al massimo le possibilità di rimonta della Cina.

La squadra francese ha dimostrato una gestione ottimale del gioco, con un vantaggio costante che si è ampliato nel corso del match.

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La partita ha visto un momento di equilibrio all’inizio, con Yang che ha quasi da sola risposto a ogni canestro francese. Tuttavia, la Francia ha reagito con una fiammata, con Ayayi e Williams che hanno portato il punteggio a 7-14 dopo quattro minuti. Dopo un timeout, la Cina ha cercato di reagire, ma la squadra francese ha mantenuto il controllo, con un vantaggio che si è ulteriormente allargato nel corso del match.

Le statistiche e le prestazioni chiave

Le statistiche della partita confermano la superiorità della Francia. Quattro giocatrici hanno segnato in doppia cifra, con Marine Johannes che ha totalizzato 15 punti e 7 assist, Janelle Salaun 15 punti e 6 rimbalzi, e Gabby Williams 14 punti e 7 rimbalzi. La squadra cinese, guidata da Han Xu con 21 punti, ha tentato di reagire, ma non è riuscita a mettere in discussione il dominio francese. La differenza di qualità si è fatta sentire, con la Francia che ha segnato in modo costante e ha limitato al massimo le possibilità di rimonta della Cina.

La squadra francese ha dimostrato una gestione ottimale del gioco, con un vantaggio costante che si è ampliato nel corso del match.

La partita ha visto un momento di equilibrio all’inizio, con Yang che ha quasi da sola risposto a ogni canestro francese. Tuttavia, la Francia ha reagito con una fiammata, con Ayayi e Williams che hanno portato il punteggio a 7-14 dopo quattro minuti. Dopo un timeout, la Cina ha cercato di reagire, ma la squadra francese ha mantenuto il controllo, con un vantaggio che si è ulteriormente allargato nel corso del match.

La vittoria della Francia ha permesso di proseguire il percorso ai Mondiali, con le semifinali che si terranno domenica contro Belgio o Germania. La squadra, guidata da Jean Aimé Toupané, ha dimostrato una coerenza e una capacità di attacco che hanno messo in difficoltà la Cina. La partita ha visto un momento di equilibrio all’inizio, con Yang che ha quasi da sola risposto a ogni canestro francese. Tuttavia, la Francia ha reagito con una fiammata, con Ayayi e Williams che hanno portato il punteggio a 7-14 dopo quattro minuti. Dopo un timeout, la Cina ha cercato di reagire, ma la squadra francese ha mantenuto il controllo, con un vantaggio che si è ulteriormente allargato nel corso del match.