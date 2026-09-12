Lando Norris: “Giornata complicata per il problema al cambio”

Lando Norris commenta la giornata di gara al Gran Premio di Spagna 2026, con un problema al cambio che ha limitato la sua attività in pista

Un weekend iniziato con difficoltà per Lando Norris

Lando Norris ha commentato la giornata di gara al Gran Premio di Spagna 2026, segnata da un problema al cambio che ha impedito di svolgere la sessione pomeridiana. Il campione del mondo in carica ha dovuto rinunciare alla FP2, un’occasione che avrebbe potuto aiutarlo a prendere confidenza con il circuito di Madrid. Il problema tecnico ha condizionato la sua performance, ma Norris ha espresso entusiasmo per i pochi giri fatti al mattino.

La giornata è stata complicata, ma abbiamo fatto dei progressi.

Norris ha spiegato che, nonostante il problema al cambio, è stato positivo aver avuto la possibilità di fare giri al mattino. Durante quelle sessioni, i team hanno individuato alcune modifiche da apportare alla vettura. Tuttavia, non è riuscito a progredire nelle FP2, che sono state perse a causa del guasto. L’assenza della FP2 ha rappresentato un passo indietro rispetto al programma previsto per il weekend.

Un circuito interessante e un’esperienza positiva

Il pilota britannico ha espresso entusiasmo per il circuito di Madrid, considerato un tracciato nuovo e complicato. “È un circuito interessante e non vedo l’ora di fare qualche altro giro prima delle qualifiche di domani”, ha detto Norris. Anche se non ha potuto svolgere la FP2, ha apprezzato i pochi giri fatti e ha espresso soddisfazione per l’esperienza. Nonostante le difficoltà, il circuito di Madrid ha suscitato interesse.

Norris ha riconosciuto l’importanza del tempo in pista quando si affronta un nuovo tracciato. “Quando si va su un nuovo circuito, il tempo in pista è fondamentale”, ha sottolineato. L’assenza della FP2 ha limitato le possibilità di prendere confidenza, ma il team continuerà a lavorare durante la notte per analizzare i dati raccolti e migliorare la preparazione per le FP3.

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Un’altra giornata di successi per Kimi Antonelli e le Ferrari

Mentre Norris ha affrontato difficoltà, il circuito di Madrid ha visto un’altra giornata di successi. Andrea Kimi Antonelli ha chiuso davanti a tutti le FP2, stampando un crono di 1:33.662. Le Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, si sono posizionate subito dietro il leader del Campionato. La giornata ha visto i piloti prendere per la prima volta confidenza con il tracciato, un aspetto cruciale per la preparazione delle qualifiche.

La competizione è intensa, con diversi piloti in lotta per la vittoria.

La giornata del Gran Premio di Spagna 2026 ha visto un mix di risultati: da un lato, un’esperienza difficile per Norris, dall’altro, un’altra giornata di successi per Kimi Antonelli e le Ferrari. Il circuito di Madrid ha offerto un ambiente competitivo, con diversi piloti che si sono distinti. La sfida per i team sarà quella di sfruttare al meglio le informazioni raccolte e migliorare la performance nelle prossime sessioni.