Pablo Maffeo chiede unità e solidarietà al tifo del Valencia dopo la sconfitta

Pablo Maffeo parla con i microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Valencia, chiede unità e solidarietà al tifo

Pablo Maffeo, laterale destro del Valencia, ha espresso dopo la sconfitta contro il Sevilla un appello alla tifoseria per l’unità e la solidarietà, riconoscendo la responsabilità collettiva della squadra e del club. Dopo la partita, il giocatore ha sottolineato l’importanza di stare insieme e di non permettere alle critiche esterne di danneggiare il gruppo. Maffeo ha anche espresso appoggio al tecnico Carlos Corberán, riconoscendo il suo lavoro e la sua leadership. La situazione del Valencia è delicata, con la squadra che cerca di uscire dalla crisi, ma il giocatore ha ribadito che la strada è lunga e richiede impegno da parte di tutti.

Un appello alla tifoseria per l’unità

Maffeo ha rivolto un messaggio diretto al tifo del Valencia, chiedendo di stare insieme e di non permettere alle critiche esterne di dividere il gruppo. “Al final de temporada, si quieren, nos reunimos todos y nos manden todos a la mierda, así de claro, y nos pegan de hostias, pero que ahora estemos todos juntos, porque el bien nuestro es el bien suyo, y el bien suyo es el bien nuestro”, ha detto il giocatore. Queste parole, forti e sincere, riflettono l’impegno e la determinazione del giocatore, che ha riconosciuto la responsabilità di tutti, sia dentro che fuori dal campo.

La responsabilità di tutti

Maffeo ha riconosciuto che la squadra, purtroppo, ha una parte di responsabilità nella situazione attuale. “Obviamente nosotros, si está pasando tanto, también tenemos parte de toda la responsabilidad”, ha detto. Tuttavia, ha anche sottolineato che il lavoro deve continuare e che non si può permettere che le critiche esterne influenzino il gruppo. “Tenemos que estar todos juntos y ser compañeros, que para eso estamos ahí todos jodidos”, ha aggiunto. Queste parole riflettono un atteggiamento di collaborazione e di unità, necessari per superare la crisi.

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Il giocatore ha anche espresso il suo appoggio al tecnico Carlos Corberán, riconoscendo il suo lavoro e la sua leadership. “A mí el míster me parece un gran míster como persona y como técnico”, ha detto Maffeo. Il rapporto tra il giocatore e il tecnico è forte, e entrambi condividono l’obiettivo di uscire dalla crisi. “Ahí vamos a muerte con él, es decir, es nuestro capitán”, ha aggiunto il laterale. Questo tipo di collaborazione è fondamentale per la squadra, che deve affrontare le sfide del campionato con determinazione.

Nonostante la sconfitta, Maffeo ha espresso la sua soddisfazione per essere parte del Valencia e per vestire la sua maglia. “Yo estoy muy contento de estar aquí, de vestir esta camiseta, nunca había estado tan contento de vestir una camiseta de un equipo”, ha detto. Questo sentimento di appartenenza e di orgoglio è importante per la squadra, che deve continuare a lottare per il successo. “Obviamente nos vamos a dejar todo por ellos y por el escudo”, ha concluso Maffeo, mostrando la sua determinazione e il suo impegno per il club.