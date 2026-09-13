Italia-Slovacchia Europei volley: dove vedere la partita in tv e streaming

Squadre di volley maschile Italia e Slovacchia in campo, partita in diretta

L’Italia di pallavolo maschile torna in campo questa sera, domenica 13 settembre, nella terza partita della pool degli Europei, affrontando la Slovacchia al PalaPanini di Modena. La partita, in programma alle 21:05, sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 e Sky e in streaming su Rai Play, Dazn e Now TV. L’obiettivo della squadra di De Giorgi è chiaro: laurearsi campioni e strappare il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italvolley, che ha vinto due partite consecutive per 3-0 contro la Svezia e la Grecia, si presenta in forma ottimale dopo un’ottima gestione del match contro la Grecia, dove ha superato le difficoltà nei primi due set per concludere senza affanno nel terzo.

Qualità e potenza in campo

La vittoria contro la Grecia è stata firmata dalla potenza di Romanò, dai colpi di classe di Lavia e Porro, che ha subentrato a Bottolo, e soprattutto dal buon gioco in attacco dei centrali Sanguinetti e Galassi. La squadra di De Giorgi ha dimostrato una qualità complessiva elevata, riuscendo a prendere il largo nel punteggio soltanto nel parziale finale, pur avendo sempre in mano il bandolo del gioco. Anche la Svezia, come la Grecia, ha subito un 3-0, figlio di un match in cui l’Italia ha saputo gestire le difficoltà e chiudere con determinazione.

La Slovacchia non è un avversario da sottovalutare

La Slovacchia, pur essendo uscita sconfitta ieri contro la Slovenia per 3-0, ha mostrato una buona resistenza. Il sestetto di Masny, infatti, ha giocato alla pari con l’ambizioso sestetto di Fabio Soli nei primi due set, dimostrando di non essere un avversario da sottovalutare. L’Italia dovrà quindi affrontare una squadra in forma, che ha saputo tenere il passo con un team di alto livello. La sfida sarà un test importante per la squadra italiana, che punta a consolidare la sua posizione nella pool e a raggiungere i prossimi obiettivi.

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La partita tra Italia e Slovacchia rappresenta un’occasione importante per la squadra di De Giorgi, che ha dimostrato in questi giorni di possedere una buona coesione e una capacità di reazione. La squadra, che ha vinto due partite consecutive, dovrà mantenere la concentrazione e la determinazione per raggiungere il traguardo dei campionati europei. La trasmissione in diretta tv e streaming permetterà a tutti i tifosi di seguire la partita in tempo reale, con la possibilità di vivere l’azione in modo completo e immediato.

La squadra italiana si appresta a un’altra sfida importante, con l’obiettivo di laurearsi campioni e strappare il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La squadra, che ha dimostrato una buona gestione del match e una qualità complessiva elevata, dovrà affrontare una Slovacchia in forma e con la volontà di vincere. La partita al PalaPanini di Modena sarà un momento chiave per la squadra, che punta a confermare la sua posizione nella pool e a proseguire nel percorso verso i prossimi obiettivi.