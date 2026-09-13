Incidente stradale coinvolge Daniel Maldini: trasportato in ospedale per accertamenti

Incidente stradale a Milano coinvolge Daniel Maldini e altre cinque persone, trasportate in ospedale

Daniel Maldini, attaccante del Cagliari, è stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 5:15 in via Caracciolo, nella zona nord di Milano. L’incidente, che ha visto l’impatto tra due vetture, ha causato ferite non gravi a tutte le persone coinvolte, tra cui il giocatore. Maldini è stato immediatamente trasportato in ospedale per accertamenti, in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli, dove è stato sottoposto a tutti i controlli necessari. Al momento, le sue condizioni sono stabili.

Un incidente in un’ora diurna con conseguenze minime

L’incidente si è verificato in un’ora diurna, quando le strade sono generalmente meno trafficate, ma nonostante ciò, le condizioni di tutti i feriti sono state descritte come non gravi. Tra le vittime dell’impatto, oltre a Maldini, sono state coinvolte altre cinque persone: due ragazze di 20 e 22 anni, e tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni. Gli scontratori sono stati immediatamente soccorsi da tre ambulanze e un’automedica, con uno dei feriti che ha ricevuto cure direttamente sul posto. Gli altri cinque sono stati trasportati in ospedale, tutti in codice giallo.

Le indagini della polizia locale proseguono

Sul posto sono ancora in corso i rilievi della polizia locale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente causato da un errore di guida, un problema di manovra o altre circostanze. Le autorità stanno analizzando le prove raccolte per comprendere meglio le cause dell’impatto. Maldini, noto per essere il match winner della sfida di Bergamo contro l’Atalanta di Sarri, non ha subito danni gravi e si trova in condizioni stabili.

Pubblicità

La squadra del Cagliari, che ha visto Maldini giocare un ruolo chiave in alcune partite decisive, seguirà con attenzione l’evolversi della situazione. Al momento, non è prevista alcuna sospensione o interruzione del calendario sportivo per il giocatore. L’incidente, pur se non grave, ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e i compagni di squadra, che hanno espresso solidarietà al calciatore. Le indagini proseguiranno per chiarire tutti i dettagli dell’episodio. La polizia ha confermato che le indagini sono in corso e che si sta cercando di ricostruire l’evento in modo completo. Non sono state registrate segnalazioni di guida in stato di ebbrezza o di altre infrazioni, ma si attendono i risultati delle verifiche effettuate. Maldini, noto per la sua abilità e la sua determinazione in campo, si trova in un momento di riposo e si concentrerà su un recupero completo per tornare al lavoro il prima possibile.