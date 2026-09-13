Mantova-Sampdoria in diretta su DAZN e Prime Video, orario 17:15

Squadre di calcio Mantova e Sampdoria in campo, partita in diretta su DAZN e Prime Video

La partita Mantova-Sampdoria si terrà oggi, domenica 13 settembre, alle ore 17:15 allo stadio “Danilo Martelli”. La gara sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e Amazon Prime Video, con la possibilità di seguire il match anche in streaming attraverso l’app dedicata. L’evento è in programma nel contesto di una Serie B in cui entrambe le squadre cercano di ottenere risultati positivi. La Sampdoria, allenata da Bernardo Corradi, ha accumulato solo un punto nelle prime tre uscite stagionali, mentre il Mantova, allenato da Francesco Modesto, ha iniziato con un buon piede, ottenendo buoni risultati in Coppa Italia e in Serie B.

La squadra di Modesto, il Mantova, si presenta con un roster che include giocatori come Gemello, Gasparini, Kospo, Del Lungo, Longonda, Keita, Wieser, Paoletti, Chinetti, Gliozzi, Bragantini, Cajazzo e Spinaccè. Sono invece indisponibili Meroni, Radaelli, Trimboli e Vesentini. La Sampdoria, invece, si schiera con giocatori come Krastev, Massolo, Ravanelli, Ferrari, Mbabu, Abildgaard, Karamoh, Lauritsen e Begic, mentre sono indisponibili Conti, Depaoli, Diop, Esposito, Meijer, Sekulov e Viti. L’AIA ha designato l’arbitro Daniele Chiffi, della sezione di Padova, per dirigere la partita.

Le probabili formazioni e gli indisponibili

La formazione del Mantova, in base alle scelte di Modesto, potrebbe schierarsi in un 3-4-2-1 con Bardi in porta, supportato da Tomasevic, Cella e Castellini in difesa. In mezzo campo, Jonathan Silva e Kouda potrebbero giocare insieme a Ignacchiti e Benaissa-Yahia, mentre Ilie e Ruocco saranno i due esterni d’attacco. A disposizione del tecnico ci sono giocatori come Gemello, Gasparini, Kospo e Del Lungo, mentre sono indisponibili Meroni, Radaelli, Trimboli e Vesentini. La Sampdoria, invece, si presenterà con un 4-2-3-1, con Vindahl in porta e Di Pardo, Delli Carri, Gartenmann e Cicconi in difesa. In mezzo campo, Makoumbou e Henderson potrebbero formare il centrocampo, mentre Sinani, Verschaeren e Insigne saranno i tre attaccanti. A disposizione del tecnico Corradi ci sono Krastev, Massolo, Ravanelli e Ferrari, mentre sono indisponibili Conti, Depaoli, Diop, Esposito, Meijer, Sekulov e Viti.

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Le modalità di visione e l’orario

La partita sarà visibile in diretta su DAZN e Amazon Prime Video, con la possibilità di seguire il match anche in streaming attraverso l’app dedicata. L’app di DAZN è disponibile su tutti i dispositivi smart tv, su SkyQ e su dispositivi come PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Gli utenti potranno seguire in tempo reale la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it.

La gara si terrà alle ore 17:15, con un’atmosfera che promette di essere intensa e coinvolgente. La Sampdoria cerca la prima vittoria in campionato, mentre il Mantova, pur avendo ottenuto buoni risultati in Coppa Italia, deve confermare la sua buona forma in Serie B. L’arbitro Daniele Chiffi, della sezione di Padova, sarà il responsabile del match. La partita è un’occasione importante per entrambe le squadre, con la Sampdoria che cerca di ottenere la prima vittoria in campionato e il Mantova che vuole confermare la sua buona forma in Serie B. La gara si terrà alle ore 17:15, con un’atmosfera che promette di essere intensa e coinvolgente.