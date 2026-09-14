Giro d’Abruzzo 2026: Godon in pole, Italia punta su Fancellu, Ulissi e Crescioli

Giro d’Abruzzo 2026: corridori in salita, muri e volate, atleti in azione

Mercoledì 15 settembre 2026 scatta il Giro d’Abruzzo, uno degli appuntamenti più attesi del calendario ciclistico italiano. Il francese Dorian Godon, della Netcompany Ineos, si presenta in pole per il successo, con un percorso che mette alla prova la resistenza e la capacità di reazione degli atleti. L’Italia punta su tre corridori: Alessandro Fancellu, Diego Ulissi e Ludovico Crescioli, tutti pronti a giocarsi le proprie carte in una gara che si svolgerà tra le montagne abruzzesi. La corsa, che si svolgerà da mercoledì 15 a venerdì 18 settembre, prevede quattro tappe, con un dislivello complessivo di 8200 metri.

Un percorso impegnativo e ricco di sfide

Il Giro d’Abruzzo si svolgerà su un circuito che privilegia la resistenza e la capacità di scalata. La prima tappa, che parte da Cupello, prevede la scalata delle Pendici della Majella e la salita del muro di Colonnella, un tratto che ha reso celebre la gara. La seconda tappa, almeno sulla carta, sembra la più semplice e potrebbe concludersi in volata. La terza frazione, invece, si presenta come una prova di forza, con la scalata di Forcella di Acciano, Nocciano e Scagnano. La quarta e ultima tappa, che si chiude a Controguerra, si distingue per lo spettacolo dei muri, con la salita finale al 5% di pendenza media.

Godon in pole, ma la concorrenza è forte

Dorian Godon, il francese della Netcompany Ineos, sembra scattare in pole, grazie alla sua capacità di sfruttare le salite e di fare valere il proprio spunto veloce nelle volate di gruppo. Tuttavia, non è l’unico atleta in grado di mettersi in gioco. Il connazionale Mathys Rondel, della Tudor Pro Cycling Team, e il compagno di squadra Kevin Vauquelin sono pronti a giocarsi le proprie carte. In casa italiana, invece, si contano su Alessandro Fancellu, Diego Ulissi e Ludovico Crescioli, che si preparano a dare il loro contributo al successo nazionale.

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La gara, che si svolgerà in un periodo in cui il ciclismo italiano si prepara a nuove sfide, rappresenta un’occasione per dimostrare la forza e la capacità di adattamento dei migliori corridori. Il percorso, sebbene impegnativo, offre spazi per le volate e per le strategie di gruppo, elementi chiave per decidere il vincitore. Il successo di Dorian Godon, sebbene in pole, dipenderà anche dalla capacità di reazione degli avversari.

Il Giro d’Abruzzo 2026 si annuncia come un evento di alto livello, con un mix di sfide e opportunità per i partecipanti. La gara si svolgerà tra le montagne abruzzesi, con un percorso che mette alla prova la resistenza e la capacità di scalata. I corridori, tra cui i talenti italiani come Fancellu, Ulissi e Crescioli, dovranno dimostrare la loro forza e la loro capacità di adattamento in un contesto di alta competizione. La gara, con quattro tappe e un dislivello complessivo di 8200 metri, rappresenta un’occasione per dimostrare il talento e la determinazione dei migliori atleti del ciclismo italiano.

Scatta mercoledì 15 settembre il Giro d’Abruzzo

Dorian Godon in pole per il successo

L’Italia punta su Fancellu, Ulissi e Crescioli

Dislivello complessivo di 8200 metri

Quattro tappe con muri e salite impegnative

Il Giro d’Abruzzo 2026 si svolgerà in un contesto di alta competizione, con atleti pronti a dare il loro meglio. La gara, che si svolgerà tra le montagne abruzzesi, rappresenta un’occasione per dimostrare la forza e la capacità di adattamento dei migliori corridori. Il percorso, sebbene impegnativo, offre spazi per le volate e per le strategie di gruppo, elementi chiave per decidere il vincitore.

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